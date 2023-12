Il potenziale piano di Microsoft per Xbox Cloud Gaming supportato da pubblicità

Il servizio Xbox Cloud Gaming di Microsoft offre attualmente l'accesso gratuito a Fortnite, ma ci sono indicazioni che la società potrebbe introdurre in futuro lo streaming di giochi supportato da pubblicità. In un'intervista al Wells Fargo TMT Summit, il CFO di Microsoft Gaming Tim Stuart ha menzionato la possibilità di consentire agli utenti di guardare un breve annuncio in cambio di alcune ore di streaming del gioco.

I commenti di Stuart suggeriscono che Microsoft stia considerando questo approccio per le regioni in cui il possesso di console non è così diffuso, come Africa, India e Sud-Est asiatico. In questi mercati, dove gli smartphone sono più comuni dei dispositivi di gioco tradizionali, una versione di Xbox Cloud Gaming supportata dalla pubblicità potrebbe essere un modello di business praticabile.

Tuttavia, non è ancora chiaro se Microsoft implementerà effettivamente questa opzione di abbonamento. I rapporti indicano che lo sviluppo di Xbox Cloud Gaming è rallentato negli ultimi mesi, con i piani per supportare le librerie di giochi esistenti e lanciare una versione di abbonamento separata del servizio eliminata.

Tuttavia, Microsoft ha esplorato attivamente il potenziale di Xbox Cloud Gaming. Attualmente, gli utenti possono accedere a Fortnite gratuitamente tramite il servizio, dimostrando il potere di marketing del cloud gaming. Le e-mail interne di Microsoft, rivelate durante il caso FTC contro Microsoft, indicano anche piani per espandere il cloud gaming ai giochi per PC, che potrebbero espandere in modo significativo la libreria disponibile su Xbox Cloud Gaming.

Inoltre, Microsoft ha testato il supporto di mouse e tastiera per Xbox Cloud Gaming, sebbene limitato al lato console Xbox e non al PC.

Sebbene il futuro dello streaming di giochi supportato da pubblicità su Xbox Cloud Gaming sia incerto, le considerazioni di Microsoft mostrano la volontà dell'azienda di esplorare modelli di business alternativi per raggiungere un pubblico più ampio. La popolarità del cloud gaming è in aumento e Microsoft si sta posizionando attivamente per diventare un attore chiave in questo mercato emergente.