Microsoft sta prendendo in considerazione lo streaming di giochi con pubblicità su Xbox Cloud Gaming

Microsoft sta esplorando la possibilità di offrire streaming di giochi supportato da pubblicità sul suo servizio Xbox Cloud Gaming (xCloud). In un'intervista al Wells Fargo TMT Summit, il CFO di Microsoft Gaming Tim Stuart ha menzionato l'idea che gli utenti guardino annunci pubblicitari in cambio di streaming di giochi gratuito.

Stuart ha sottolineato che questo approccio potrebbe essere particolarmente efficace in regioni come Africa, India e Sud-Est asiatico, dove il possesso di console non è così diffuso come l’uso del telefono cellulare. Offrendo streaming di giochi gratuito in cambio di una breve pubblicità, Microsoft potrebbe attingere a un pubblico più vasto e fornire esperienze di gioco a regioni che non sono tradizionalmente incentrate sulle console.

Sebbene i commenti di Stuart suggeriscano che Microsoft stia considerando attivamente questo nuovo approccio, non è chiaro se in futuro verrà lanciato un abbonamento supportato da pubblicità. Fonti interne a Microsoft hanno indicato che il lavoro su Xbox Cloud Gaming è rallentato negli ultimi mesi e che le funzionalità precedentemente annunciate, come il supporto della libreria di giochi esistente, sono state ritardate o eliminate.

Tuttavia, Microsoft ha mostrato interesse ad espandere le capacità di Xbox Cloud Gaming. Attualmente il servizio offre l'accesso gratuito a Fortnite, ma altri giochi non sono ancora stati inclusi. Le e-mail interne del caso FTC contro Microsoft hanno rivelato piani per lo streaming di giochi per PC sul cloud, ampliando potenzialmente la libreria per gli utenti di Xbox Cloud Gaming.

Inoltre, Microsoft ha testato il supporto di mouse e tastiera per Xbox Cloud Gaming, concentrandosi principalmente sul lato console piuttosto che su PC. Questi sviluppi indicano che Microsoft sta esplorando attivamente diverse strade per migliorare l’esperienza Xbox Cloud Gaming e attirare più giocatori al suo servizio.

Sebbene una versione di Xbox Cloud Gaming supportata da pubblicità non sia confermata, offrirebbe senza dubbio un nuovo approccio allo streaming di giochi e potrebbe aprire la strada a una maggiore accessibilità e convenienza nelle regioni con accesso limitato a console o PC da gioco.