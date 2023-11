Con una mossa sorprendente, Microsoft ha annunciato che a partire da gennaio 2024, la maggior parte dei suoi 238,000 dipendenti non riceverà più un abbonamento gratuito a Xbox Game Pass Ultimate, un vantaggio precedentemente goduto dal personale permanente. Questi dipendenti avranno invece l'opportunità di acquistare un abbonamento scontato di 12 mesi per il livello Ultimate presso il negozio interno dell'azienda.

La decisione di revocare questo vantaggio ha attirato l'attenzione e sollevato perplessità all'interno della comunità dei giocatori. Game Pass Ultimate, con la sua vasta libreria di giochi e la crescente popolarità, ha generato entrate per quasi 1 miliardo di dollari la scorsa primavera. Con un tale successo, sembra insolito che i dipendenti Microsoft siano tenuti a pagare per il servizio.

Questa notizia arriva sulla scia del recente aumento dei prezzi di Microsoft per Game Pass, con il prezzo dell'abbonamento mensile che aumenta da $ 15 a $ 17. Inoltre, il lancio di Game Pass Core, che sostituisce il servizio Xbox Live Gold di lunga data, si aggiunge ulteriormente al panorama in evoluzione delle offerte di gioco di Microsoft.

Non sorprende che i dipendenti interessati abbiano espresso il loro malcontento per il cambiamento attraverso il sistema di messaggistica interno di Microsoft. Phil Spencer, capo del settore gaming di Microsoft, è stato informato della situazione e ha affermato di non essere a conoscenza della decisione. Ha assicurato ai dipendenti che sta “esaminando la situazione” per comprendere meglio le ragioni del cambiamento.

Per ora Microsoft non ha fornito un commento ufficiale sulla questione, lasciando i dipendenti e la comunità dei videogiochi in trepidante attesa di ulteriori chiarimenti.

FAQ

1. Quando i dipendenti Microsoft perderanno il vantaggio gratuito di Xbox Game Pass Ultimate?

A partire da gennaio 2024, i dipendenti Microsoft a tempo indeterminato non riceveranno più un abbonamento gratuito a Xbox Game Pass Ultimate.

2. I dipendenti interessati potranno comunque accedere a Xbox Game Pass Ultimate?

Sì, i dipendenti interessati avranno la possibilità di acquistare un abbonamento scontato di 12 mesi per il livello Ultimate presso il negozio interno di Microsoft.

3. Perché Microsoft ha preso questa decisione?

Le ragioni alla base della decisione di Microsoft di revocare il vantaggio gratuito di Xbox Game Pass Ultimate per i suoi dipendenti non sono al momento chiare. Microsoft non ha fornito un commento ufficiale sulla questione.

4. Xbox Game Pass Ultimate è popolare?

Sì, Xbox Game Pass Ultimate ha guadagnato una notevole popolarità tra i giocatori grazie alla sua vasta libreria di giochi e alla comodità di un unico abbonamento per entrambe le piattaforme Xbox e PC.

5. Come hanno reagito i dipendenti Microsoft al cambiamento?

I dipendenti interessati dalla decisione hanno espresso il loro malcontento attraverso il sistema di messaggistica interno di Microsoft, portando la questione all'attenzione di Phil Spencer, capo del settore gaming di Microsoft. Spencer ha assicurato ai dipendenti che sta indagando sulla situazione.