Microsoft revoca la decisione di rimuovere il vantaggio gratuito di Xbox Game Pass Ultimate per i dipendenti

Microsoft ha recentemente fatto notizia quando ha annunciato l'intenzione di rimuovere il vantaggio gratuito di Xbox Game Pass Ultimate per i suoi dipendenti. Tuttavia, a seguito delle lamentele degli stessi dipendenti, il colosso della tecnologia ha ora revocato la sua decisione.

La notizia iniziale, riportata da The Verge, ha suscitato obiezioni da parte dei dipendenti Microsoft che non erano contenti di perdere il vantaggio Xbox Game Pass Ultimate nel 2024. Il capo di Xbox Phil Spencer ha preso atto della situazione e ha indagato personalmente sulla questione.

In un aggiornamento sulla piattaforma Viva interna dell'azienda, Spencer ha confermato che la decisione di rimuovere il vantaggio sarà annullata. Ha rassicurato i dipendenti che se attualmente hanno accesso all'offerta Game Pass, continueranno a goderne. Spencer ha espresso apprezzamento per il supporto di Xbox e si è scusato per l'eventuale confusione causata.

Questa inversione significa che i dipendenti Microsoft manterranno l’accesso gratuito a Xbox Game Pass Ultimate, un vantaggio di cui hanno goduto da quando l’opzione di abbonamento è stata lanciata nel 2019. In effetti, i dipendenti Microsoft hanno da tempo accesso agli abbonamenti Xbox senza costi, con Xbox Live Gold un beneficio precedente per anni.

Anche se le ragioni esatte alla base del piano iniziale di Microsoft di eliminare il benefit rimangono poco chiare, sembra che si tratti di una decisione interna legata ai benefit e alle risorse umane. La mancanza di consapevolezza del piano da parte di Spencer e la sua rapida azione per annullarlo suggeriscono che la decisione iniziale potrebbe non essere stata presa in considerazione a fondo.

FAQ:

D: Cos'è Xbox Game Pass Ultimate?

R: Xbox Game Pass Ultimate è un servizio in abbonamento offerto da Microsoft che fornisce l'accesso a un'ampia varietà di giochi su console Xbox, PC e dispositivi mobili.

D: Perché Microsoft ha deciso di rimuovere il vantaggio gratuito di Xbox Game Pass Ultimate?

R: Le ragioni esatte della decisione rimangono poco chiare. Tuttavia, sembra che sia derivato da una decisione interna sui benefici e sulle risorse umane che è stata successivamente annullata a causa dei reclami dei dipendenti.

D: I dipendenti Microsoft continueranno ad avere accesso gratuito a Xbox Game Pass Ultimate?

R: Sì, a seguito dell'annullamento della decisione, i dipendenti Microsoft manterranno l'accesso gratuito a Xbox Game Pass Ultimate.

D: Quando è stato lanciato Xbox Game Pass Ultimate?

R: Xbox Game Pass Ultimate è stato lanciato nel 2019 come opzione di abbonamento per consentire ai giocatori di accedere a una vasta libreria di giochi.