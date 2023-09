La funzionalità Schermo diviso di Microsoft Edge ottiene un nuovo layout verticale

By

La funzionalità Schermo diviso di Microsoft Edge, che consente agli utenti di visualizzare due siti Web affiancati in un'unica finestra del browser, sta ricevendo un importante aggiornamento. In precedenza, gli utenti potevano utilizzare solo un layout orizzontale, ma ora hanno la possibilità di scegliere anche un layout verticale, grazie alle ultime build Canary del browser.

Il nuovo layout è disponibile insieme al layout orizzontale esistente e gli utenti possono facilmente passare da uno all'altro facendo clic su un pulsante a tre punti. Possono anche ridimensionare gli schermi trascinando un divisore. Questo miglioramento offre maggiore flessibilità e consente agli utenti di personalizzare la propria esperienza di navigazione in base alle proprie preferenze.

Oltre al nuovo layout, Microsoft sta anche apportando miglioramenti all'usabilità della funzionalità Schermo diviso. Presto gli utenti avranno la possibilità di scegliere se i collegamenti si aprono nella scheda secondaria o in quella corrente. Ciò risulterà particolarmente utile per chi desidera gestire la propria navigazione in modo più organizzato ed efficiente.

Per guidare gli utenti nella comprensione del comportamento della funzionalità, Microsoft includerà grafica aggiuntiva che spiega la funzionalità di ciascuna opzione. Ciò garantirà che gli utenti possano prendere decisioni informate e utilizzare la funzionalità al massimo delle sue potenzialità.

Microsoft consiglia alcuni suggerimenti e trucchi per massimizzare i vantaggi della funzionalità Schermo diviso. Gli utenti possono navigare facilmente tra i siti utilizzando la funzionalità di trascinamento della selezione, anche quando è selezionata l'opzione "Apri collegamento nella scheda corrente". Possono anche regolare la dimensione degli schermi divisi utilizzando il cursore tra gli schermi.

Utilizzando la funzione Schermo diviso, gli utenti possono abbracciare il multitasking e aumentare la propria produttività. Attività come il confronto dei prezzi o l'utilizzo di un dizionario dei sinonimi durante la scrittura di un saggio diventano semplici ed efficienti. La combinazione di possibilità è infinita.

Se non vedi l'ora di provare la funzionalità aggiornata dello schermo diviso in Microsoft Edge Canary, puoi visitare il sito Web ufficiale di Edge Insider. Tuttavia, è importante notare che le build di anteprima possono essere instabili, quindi è consigliabile eseguire la versione Canary insieme alla versione stabile del tuo browser preferito.

Fonte:

– Utente X su Twitter

– Sito Web Microsoft Insider