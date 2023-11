Rivelate le nuove offerte del Black Friday Xbox, sconti entusiasmanti attendono i giocatori!

By

Microsoft ha appena fatto un annuncio ufficiale confermando il rilascio di nuove entusiasmanti offerte per il Black Friday Xbox questa settimana. Dal 17 al 27 novembre, i giocatori possono concedersi una miriade di sconti su console, giochi, accessori e altro ancora. In particolare, queste offerte coincidono con le offerte del Black Friday di PlayStation e le offerte dei principali rivenditori come Amazon.

Importanti sconti su console e accessori Xbox:

Gli annunci del Black Friday per Xbox portano avanti una serie di sconti entusiasmanti. I giocatori possono usufruire di un bel sconto di $ 50 su entrambe le console Xbox Series X e Xbox Series S. Inoltre, è previsto uno sconto di $ 10 sui controller Xbox, rendendolo un ottimo momento per i giocatori per aggiornare la propria attrezzatura da gioco.

Sconti incredibili sui giochi:

Le offerte del Black Friday per Xbox prevedono anche sconti significativi su un'ampia selezione di giochi Xbox e PC. I giocatori possono aspettarsi uno sconto incredibile fino al 67% su vari titoli di gioco. Che tu sia un fan delle avventure ricche di azione, delle intense simulazioni di corse o delle accattivanti esperienze di gioco di ruolo, le offerte del Black Friday Xbox hanno qualcosa in serbo per tutti.

Cronologia del Black Friday per Xbox:

La cronologia delle offerte del Black Friday Xbox è la seguente:

– A partire dal 17 novembre:

– Risparmia fino al 50% sui giochi digitali

– Risparmia fino al 65% su giochi selezionati da Xbox Game Studios

– Risparmia fino al 67% su giochi digitali per PC selezionati

– A partire dal 18 novembre:

– $ 50 di sconto su console Xbox Series X e Xbox Series S selezionate

– $ 10 di sconto su controller wireless Xbox selezionati

– A partire dal 23 novembre:

– Ottieni incisioni gratuite sul controller wireless Xbox Elite serie 2, progettato con Xbox Design Lab

Domande frequenti (FAQ)

1. Quando sono disponibili le offerte del Black Friday Xbox?

Le offerte Xbox Black Friday saranno disponibili dal 17 al 27 novembre.

2. Quanto sconto posso aspettarmi sulle console Xbox?

Entrambe le console Xbox Series X e Xbox Series S saranno disponibili con uno sconto di $ 50 durante i saldi del Black Friday.

3. Sono previsti sconti sui giochi Xbox?

Sì, ci saranno sconti fino al 67% su giochi selezionati per Xbox e PC.

4. Posso risparmiare sui controller Xbox?

Assolutamente! I controller wireless Xbox saranno disponibili con uno sconto di $ 10 durante i saldi del Black Friday.

