Microsoft ha eseguito simulazioni per valutare il potenziale impatto della sospensione di Call of Duty da PlayStation

La recente causa legale di Microsoft con la Federal Trade Commission (FTC) ha fatto luce sul funzionamento interno del business dei videogiochi dell'azienda e sui suoi accordi di acquisizione. Un aspetto emerso è stata la decisione di Microsoft di eseguire simulazioni per valutare le potenziali conseguenze della mancata disponibilità di Call of Duty su PlayStation.

Nonostante abbia ripetutamente affermato di non avere intenzione di trattenere Call of Duty da PlayStation, la FTC ha presentato prove di simulazioni specifiche condotte da Microsoft. Il consiglio di amministrazione della società ha chiesto al team finanziario di stimare gli effetti tangibili dell'assenza del franchise dalla principale piattaforma di giochi.

Il consiglio era interessato a comprendere l'impatto della mancata presenza di Call of Duty su PlayStation e come Microsoft avrebbe potuto compensare i circa 1 miliardo di dollari di entrate che sarebbero andati persi. Durante l'udienza probatoria, è stato accidentalmente rivelato che il team finanziario di Microsoft aveva valutato che le perdite avrebbero potuto essere compensate se Game Pass, il servizio di abbonamento di Microsoft, avesse guadagnato altri 2 milioni di abbonati.

Microsoft chiarisce che questa simulazione non è stata condotta perché prevedeva di trattenere Call of Duty, ma piuttosto come piano di riserva nel caso in cui Sony avesse richiesto condizioni sfavorevoli. Questi termini potrebbero includere maggiori ripartizioni delle entrate, accordi di esclusività e pagamenti anticipati. Le simulazioni avevano lo scopo di prepararsi a un'improbabile eventualità in cui Call of Duty non sarebbe stato disponibile su PlayStation a causa delle richieste di Sony.

Alla fine, la FTC perse la causa e Sony firmò un accordo con Microsoft per mantenere Call of Duty su PlayStation. Le specifiche dell'accordo rimangono sconosciute, ma si ritiene che abbia termini commerciali simili a quelli che Microsoft aveva precedentemente offerto a Sony.

Il consulente legale di Microsoft ha affrontato i reclami della FTC, comprese le simulazioni, e ha chiarito che non facevano parte di una strategia per trattenere Call of Duty ma piuttosto una risposta a potenziali richieste sfavorevoli da parte di Sony.

