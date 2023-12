Il Cloud Gaming di Microsoft rivoluziona l'esperienza di gioco su Meta Quest

By

Microsoft sta rivoluzionando ancora una volta l'esperienza di gioco con la sua ultima aggiunta al cloud gaming. Da oggi, su Meta Quest è disponibile una vasta libreria di titoli Xbox, eliminando la necessità di una console Xbox.

I possessori di Meta Quest 2, Meta Quest 3 e Meta Quest Pro possono ora abbonarsi a Game Pass Ultimate e accedere alla vasta raccolta di giochi Xbox classici e moderni. Anche se c'è un piccolo avvertimento sulla necessità di un controller aggiuntivo a causa dei pulsanti limitati sui controller delle cuffie Quest, Microsoft ha garantito la compatibilità con un'ampia gamma di controller supportati, incluso il controller wireless DualShock 4 di PlayStation.

Abbonandosi a Game Pass Ultimate, i giocatori possono divertirsi con centinaia di titoli, inclusi giochi popolari come la raccolta Assassin's Creed, la serie Doom, la raccolta Fallout, Gears of War, Halo e molti altri. L'esperienza di gioco virtuale sulle cuffie Quest è davvero coinvolgente, con il display che ricorda un grande monitor da gioco curvo. Gli utenti hanno la flessibilità di giocare in un ambiente completamente virtuale o di sovrapporre lo schermo virtuale all'ambiente reale utilizzando la funzionalità Passthrough a colori di Quest.

Un vantaggio interessante di questo servizio di cloud gaming è che non è richiesta l’installazione del gioco. Tutti i giochi vengono trasmessi direttamente dal cloud, eliminando la necessità di liberare spazio di archiviazione sulle cuffie Quest. Inoltre, gli abbonati a Game Pass Ultimate possono anche accedere ai giochi su console Xbox e PC, fornendo più piattaforme per esplorare l'ampia libreria di giochi.

Per iniziare, i giocatori interessati possono iscriversi a Microsoft Game Pass Ultimate e scaricare l'app Xbox Cloud Gaming dal Meta Store. Ciò segna un passo significativo verso un futuro di gioco più accessibile e coinvolgente, in cui la tecnologia del cloud gaming continua a superare i limiti e a ridefinire il modo in cui giochiamo.