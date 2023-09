Microsoft annuncia Xbox Digital Broadcast per il Tokyo Game Show

Microsoft ha rivelato che ospiterà una trasmissione digitale Xbox per il prossimo Tokyo Game Show. La trasmissione, prevista per le 2:5 PT / 10:6 ET / XNUMX:XNUMX UK / XNUMX:XNUMX JST, fornirà aggiornamenti sui giochi di Xbox e Bethesda, presenterà giochi di creatori in Giappone e Asia e annuncerà nuovi giochi in arrivo su Game Pass.

Secondo Jerret West, chief marketing officer di Xbox, la trasmissione conterrà aggiornamenti sui progressi sia da Xbox che da Bethesda Softworks. Inoltre, metterà in evidenza una vasta collezione di giochi di creatori con sede in Giappone e in tutta l'Asia. West ha anche affermato che la trasmissione includerà nuovi entusiasmanti giochi che si uniranno a Xbox Game Pass, che ha continuamente ampliato la sua libreria con contenuti di vari team asiatici.

Durante il Final Fantasy 14 Fan Fest 2023, il boss di Xbox Phil Spencer è apparso sul palco insieme al boss di Square Enix Takashi Kiryu per celebrare la notizia che Final Fantasy 14 arriverà finalmente sulle console Xbox. Ciò ha segnato un allontanamento dalla precedente esclusività del gioco per le console PlayStation. In un'intervista con IGN, Spencer ha accennato alla possibilità che altri giochi Square Enix arrivino su Xbox in futuro, sebbene titoli specifici come Final Fantasy 7 Remake e Final Fantasy 16 non siano stati confermati.

Passando ad altre notizie, Bethesda ha recentemente rilasciato l'attesissimo gioco di ruolo spaziale, Starfield, che ha già raccolto oltre sei milioni di giocatori. Ciò lo rende il più grande lancio di giochi nella storia di Bethesda, superando titoli come Fallout e The Elder Scrolls.

Guardando al futuro, Xbox Game Studios ha una serie di entusiasmanti giochi in arrivo, inclusi titoli come Perfect Dark di The Initiative, Forza di Turn 10 e Fable di Playground. Nel frattempo, ZeniMax Online Studios di Bethesda continua a sviluppare The Elder Scrolls Online e MachineGames sta lavorando su un gioco di Indiana Jones senza titolo, che dovrebbe essere rivelato nel 2024.

Nel complesso, Xbox Digital Broadcast per il Tokyo Game Show promette di essere un evento entusiasmante per i fan, con aggiornamenti, annunci e presentazioni di giochi sia di Xbox che di Bethesda.

Fonte:

– Cavo Xbox

- IGN