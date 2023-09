Microsoft annuncia l'impegno di Copilot sul copyright per rispondere alle preoccupazioni dei clienti

By

Microsoft ha annunciato il nuovo impegno sul copyright di Copilot per rispondere alle preoccupazioni dei clienti sul rischio di denunce di violazione della proprietà intellettuale (IP) quando si utilizza l'output generato dall'intelligenza artificiale generativa. L'impegno estende l'attuale supporto di tutela della proprietà intellettuale di Microsoft ai servizi commerciali Copilot e garantisce ai clienti che Microsoft si assumerà la responsabilità per eventuali rischi legali associati alle rivendicazioni sul copyright.

L'impegno riafferma la filosofia di Microsoft di sostenere i propri clienti quando utilizzano i loro prodotti. L'azienda ritiene che se l'uso dei propri Copiloti crea problemi legali, il problema dovrebbe essere loro, non quello dei clienti. Vantano una lunga storia nella difesa dei propri clienti dalle rivendicazioni sui brevetti e, ampliando i propri obblighi di difesa per coprire le rivendicazioni sul copyright relative a Copilots, mirano ad affrontare le preoccupazioni degli autori e garantire l’uso responsabile ed etico dell’intelligenza artificiale.

Per rispettare i diritti d'autore degli autori, Microsoft ha integrato importanti barriere nei propri Copilot. Questi includono filtri e altre tecnologie progettate per ridurre la probabilità di restituire contenuti illeciti. I clienti sono tenuti a utilizzare queste tecnologie, creando incentivi per una migliore conformità al copyright.

L'Impegno sul copyright di Copilot copre le versioni a pagamento dei servizi commerciali Copilot di Microsoft come Microsoft 365 Copilot e GitHub Copilot. Tuttavia, il programma prevede condizioni importanti per prevenire l'uso improprio intenzionale e la generazione di contenuti dannosi. I clienti devono utilizzare i filtri dei contenuti e i sistemi di sicurezza integrati nel prodotto e non devono tentare di generare materiali illeciti.

L'impegno di Microsoft nell'affrontare le preoccupazioni relative al copyright è solo l'inizio dei suoi sforzi per garantire che l'intelligenza artificiale faccia avanzare la diffusione della conoscenza proteggendo al tempo stesso i diritti dei creatori. Riconoscono le sfide e i rischi associati all’intelligenza artificiale e si impegnano a collaborare con le parti interessate del settore tecnologico, autori, artisti, funzionari governativi, mondo accademico e società civile per affrontare queste preoccupazioni e trovare soluzioni.

Nel complesso, il Copilot Copyright Commitment di Microsoft garantisce ai clienti commerciali che possono utilizzare i servizi Copilot e l'output che generano senza preoccuparsi delle rivendicazioni sul copyright, con Microsoft che si assume la responsabilità di eventuali rischi legali coinvolti.

Fonte:

– Impegno sul copyright di Microsoft Copilot