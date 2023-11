Microsoft emerge vittoriosa sulla scia del rinnovamento di OpenAI

Dopo la recente rimozione del CEO Sam Altman, OpenAI si trova a un bivio, lasciando incerto il futuro dell'azienda. Con molti dipendenti che dovrebbero seguire Altman in Microsoft, le prospettive un tempo promettenti di OpenAI sembrano essersi affievolite. Inoltre, è improbabile che si concretizzi una proposta di accordo che consenta agli addetti ai lavori di incassare azioni per una valutazione di 86 miliardi di dollari.

Tuttavia, in mezzo al caos, c’è un chiaro vincitore: Microsoft. Da quando si è diffusa la notizia, la capitalizzazione di mercato di Microsoft è aumentata di ben 63 miliardi di dollari. In effetti, le azioni della società hanno raggiunto il massimo storico di 378 dollari per azione durante la sessione di negoziazione di mezzogiorno di lunedì. Se il prezzo rimane a questo livello alla chiusura del mercato, la capitalizzazione di mercato di Microsoft raggiungerà l’incredibile cifra di 2.82 trilioni di dollari.

Questa svolta degli eventi segna un trionfo significativo per Microsoft e il suo CEO, Satya Nadella. Nonostante abbia investito 13 miliardi di dollari in OpenAI e abbia integrato pesantemente la sua tecnologia nei prodotti Microsoft, Nadella rischiava di perdere di più dalla partenza di Altman. Infatti, quando l'annuncio è stato reso pubblico, le azioni di Microsoft hanno subito un immediato calo del 2%. Tuttavia, la rapida risposta di Nadella ha dimostrato la sua resilienza e il suo pensiero strategico.

A mezzanotte di domenica, ha rivelato di aver assunto Altman e l'ex presidente di OpenAI Greg Brockman per guidare un nuovo laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale all'interno di Microsoft. Questa mossa inaspettata ha ricevuto elogi, con gli analisti che la descrivono come una "mossa delle World Series of Poker per secoli". Di conseguenza, Microsoft ha ora due figure influenti di OpenAI sotto la sua ala protettrice, mentre OpenAI ha nominato Emmett Shear, ex CEO di Twitch, come CEO ad interim.

Sebbene l’impennata delle azioni di Microsoft sia senza dubbio un risultato positivo, le sfide si prospettano all’orizzonte. La società è ora responsabile della creazione e del finanziamento della nuova organizzazione di ricerca sull’intelligenza artificiale guidata da Altman e Brockman. Inoltre c'è la possibilità che Microsoft sia costretta a rispettare contratti costosi. Ciononostante, le azioni audaci e strategiche di Microsoft hanno posizionato l’azienda come attore chiave all’indomani dello sconvolgimento di OpenAI.

FAQ

Che impatto ha avuto la rimozione di Sam Altman su OpenAI?

La rimozione di Sam Altman dalla carica di CEO di OpenAI ha lasciato incerto il futuro dell'azienda e sollevato dubbi sulla sua fattibilità.

In che modo Microsoft ha tratto vantaggio dal rinnovamento di OpenAI?

Sulla scia del rinnovamento di OpenAI, Microsoft ha registrato un aumento significativo della sua capitalizzazione di mercato, aggiungendo 63 miliardi di dollari. Questo successo è attribuito alla risposta strategica di Microsoft alla situazione.

Chi ha assunto Microsoft da OpenAI?

Microsoft ha assunto sia Sam Altman che l'ex presidente di OpenAI Greg Brockman per guidare un nuovo laboratorio di ricerca sull'intelligenza artificiale all'interno dell'azienda.

Chi è il CEO ad interim di OpenAI dopo la partenza di Sam Altman?

Emmett Shear, ex CEO di Twitch, è stato nominato CEO ad interim di OpenAI.