Microplastiche: il sorprendente impatto sul clima

Le microplastiche, minuscole particelle di plastica che misurano fino a cinque millimetri di dimensione, si sono infiltrate in vari aspetti della nostra vita, dal cibo all’aria che respiriamo. Ora gli scienziati hanno fatto una scoperta straordinaria: queste minuscole particelle potrebbero influenzare il tempo. In un recente studio pubblicato su Environmental Science & Technology Letters dell’American Chemical Society, i ricercatori hanno trovato microplastiche nella maggior parte dei campioni di nuvole raccolti dalla cima di una montagna in Cina. Questa scoperta suggerisce che le microplastiche potrebbero potenzialmente svolgere un ruolo nella formazione delle nuvole.

Le microplastiche vengono create quando oggetti di plastica più grandi si rompono a causa della degradazione chimica o dell’usura fisica, trasformandosi in frammenti più piccoli che possono facilmente spostarsi attraverso i cicli ambientali. Judith Enck, presidente di Beyond Plastics, sottolinea che le microplastiche sono onnipresenti e possono essere trovate nell’aria che respiriamo, nell’acqua che beviamo e persino nel nostro corpo.

Gli autori dello studio hanno scoperto che le microplastiche influiscono sulla formazione delle nuvole, che ha un impatto significativo sui nostri modelli meteorologici. Le nuvole producono precipitazioni, bloccano la luce solare e di conseguenza influenzano la temperatura. Perché si formi una nuvola, il vapore acqueo deve condensarsi in goccioline d'acqua, che poi si accumulano per formare le nuvole. Secondo lo studio, le microplastiche possono ora essere aggiunte all’elenco delle particelle solide presenti nell’atmosfera che contribuiscono alla formazione delle gocce d’acqua.

Le microplastiche sono idrofile, nel senso che sono attratte dall’acqua. Di conseguenza, quando le prime gocce d’acqua si formano attorno alle microplastiche e ad altre particelle minute, ne attirano altre, portando infine alla formazione di nuvole. Gli autori paragonano questo processo al modo in cui una singola scintilla può accendere un intero campo: una minuscola particella innesca un effetto a cascata che si traduce in qualcosa di molto più grande.

Sebbene questo studio mostri in modo definitivo la presenza di microplastiche nelle nuvole, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno la portata della loro influenza sulla formazione delle nuvole e successivamente sui modelli meteorologici. Concentrazioni più elevate di microplastiche porteranno a più nuvole? Un aumento delle nubi comporterà maggiori precipitazioni o condizioni più fredde diffuse? Queste domande rimangono senza risposta e richiedono ulteriori indagini.

È interessante notare che le microplastiche si diffondono nell’atmosfera attraverso il vento. Sono abbastanza leggeri da essere trasportati dalle correnti d’aria e i modelli computerizzati sviluppati dagli autori dello studio indicano che le città cinesi dell’entroterra altamente popolate sono una fonte significativa di microplastiche presenti nell’aria sopra il Monte Tai. Poiché le aree urbane hanno una maggiore domanda di prodotti in plastica, le microplastiche si trovano più comunemente nelle città, anche se le aree rurali stanno rapidamente recuperando terreno nella produzione di microplastiche.

La scoperta delle microplastiche nelle nuvole fa luce sulla portata espansiva di queste particelle e sul loro potenziale impatto sui fenomeni meteorologici. Man mano che gli scienziati continuano ad approfondire questo campo, emergerà una comprensione più chiara della relazione tra microplastiche e modelli meteorologici.