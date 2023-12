I lavoratori del Michigan si mobilitano contro l'aumento salariale per i lavoratori con mance

I lavoratori del settore dei bar e della ristorazione del Michigan si sono riuniti a Lansing per esprimere la loro opposizione alla proposta di aumento salariale per i lavoratori con mancia. La manifestazione precede le discussioni orali presso la Corte Suprema del Michigan riguardo al salario minimo e alla mancia. Il caso è incentrato su una proposta elettorale del 2018 che mirava ad aumentare il salario minimo e la retribuzione per i lavoratori con mancia. Tuttavia, la legislatura controllata dai repubblicani ha adottato una versione modificata per contrastare la proposta, portando ad una battaglia legale.

La Corte d’Appello del Michigan aveva precedentemente bloccato gli aumenti salariali per i lavoratori con mancia all’inizio di quest’anno. Ora la Corte Suprema del Michigan deciderà se confermare o annullare la sentenza. Save MI Tips, un'organizzazione che difende gli interessi del settore, ha organizzato la tavola rotonda a Lansing per attirare l'attenzione sulle loro preoccupazioni. Vogliono che i decisori, come il legislatore, affrontino la crisi che credono creerebbe un aumento dei salari.

Dall’altro lato del dibattito, Michigan One Fair Wage è uno dei querelanti nel caso, sostenendo che la legislatura del 2018 ha violato i diritti delle persone respingendo il provvedimento elettorale e ribaltandolo nella stessa sessione. Sottolineano la loro convinzione nell'importanza della giustizia economica e nel ripristino dei diritti costituzionali per il popolo del Michigan.

Secondo John Sellek, portavoce di Save MI Tips, ribaltare la sentenza avrebbe conseguenze significative per camerieri e baristi. Prevede che i ristoranti cesseranno l’attività o ricorreranno al self-service, con conseguenti minori opportunità di lavoro per i lavoratori del settore. Inoltre, l’aumento dei costi per soddisfare il salario minimo potrebbe comportare un aumento dei prezzi dei prodotti alimentari.

L'esito della decisione della Corte Suprema del Michigan avrà implicazioni di vasta portata sia per i lavoratori che per le imprese coinvolte nel settore dei bar e della ristorazione.