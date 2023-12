Un uomo del Michigan fa causa al Segretario di Stato per il furto della targa

Un uomo del Michigan sta intraprendendo un'azione legale contro il Segretario di Stato del Michigan dopo che la sua amata targa vanity è stata data a qualcun altro senza il suo consenso. Joseph Hardig III, laureato all'Università del Michigan, è devastato dalla perdita della sua amata targa "G0BLUE".

Hardig, un avvocato della zona di Detroit, si era recato in un ufficio del Segretario di Stato a novembre per rinnovare la sua targa, solo per essere informato che non era più disponibile per la sua Ford Edge. La targa, che aveva un valore sentimentale come cimelio di famiglia e rappresentava il suo amore per l'università, fu inaspettatamente assegnata a un altro proprietario dell'auto, Jonathan Fine, anche lui laureato all'Università del Michigan.

Anche se Fine afferma di non essere particolarmente entusiasta della targa, ha scoperto che era disponibile su un sito web statale e ha deciso di rivendicarla per la sua BMW del 2007. Riconoscendo la delusione di Hardig, Fine ha espresso la volontà di rinunciare al piatto se riesce a trovare un'alternativa.

In risposta a questa situazione, Hardig ha intentato una causa chiedendo un'ordinanza del tribunale per impedire al Segretario di Stato di trasferire la targa a Fine. Spera che attraverso l'intervento legale possa reclamare la sua targa personalizzata che aveva un profondo significato personale.

Il Segretario di Stato ha scelto di non commentare la causa in questo momento. Le targhe di cortesia sono da tempo popolari nel Michigan, offrendo ai conducenti l'opportunità di personalizzare le proprie targhe con messaggi o simboli unici. Questo caso porta alla luce i potenziali problemi che possono sorgere quando una targa personalizzata viene erroneamente riassegnata a un altro proprietario del veicolo, con conseguente angoscia per il proprietario originale che potrebbe avere un profondo legame emotivo con la targa.