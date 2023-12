I costi assicurativi del Michigan rimangono elevati nonostante la recente legislazione

By

Il Michigan continua ad avere alcuni dei premi assicurativi più alti della nazione, anche dopo l'approvazione di una nuova legislazione volta a ridurre i costi. Il premio medio annuo nello stato è di 2,140 dollari, ovvero quasi il 22% in più rispetto alla media nazionale di 1,759 dollari. I residenti di Detroit, in particolare, devono affrontare costi esorbitanti, con un premio medio di 4,726 dollari, il secondo più alto del paese.

La legge del 2019, negoziata dai leader repubblicani e dal governatore Gretchen Whitmer, avrebbe dovuto affrontare la questione degli alti tassi assicurativi. Tuttavia, i sopravvissuti all’incidente e i loro operatori sanitari sostengono che il nuovo sistema è insostenibile. Affermano che impone troppe restrizioni sulle spese mediche e riduce significativamente gli importi che gli assicuratori sono tenuti a pagare, a volte fino al 45%.

Uno dei cambiamenti chiave nella legge è la possibilità per i conducenti di scegliere livelli più bassi di protezione contro gli infortuni personali, invece della precedente garanzia di assistenza obbligatoria a vita. Sebbene questa disposizione avesse lo scopo di fornire maggiore flessibilità ai conducenti, i critici sostengono che mina la qualità complessiva dell’assistenza disponibile alle vittime di incidenti.

A luglio, i sostenitori hanno celebrato una vittoria quando la Corte Suprema del Michigan ha stabilito che la legge non si applica alle persone ferite prima della sua approvazione. Tuttavia, una recente legislazione approvata dal Senato cerca di estendere protezioni simili alle future vittime di incidenti. Questo pacchetto di due fatture mira ad aumentare i tassi di rimborso per gli operatori sanitari e ad aumentare il tetto dei pagamenti per le cure fornite dai familiari.

Sebbene la legislazione del Senato abbia ricevuto il sostegno bipartisan, ha dovuto affrontare l'opposizione dell'amministrazione del governatore Whitmer e di diversi repubblicani coinvolti nella stesura della legge esistente. I critici, tra cui il leader della minoranza al Senato Aric Nesbitt e la deputata Brenda Carter, sostengono che le leggi porterebbero a tassi di assicurazione auto più alti nel Michigan.

Il dibattito sul sistema assicurativo del Michigan riflette le sfide legate alla ricerca di un equilibrio tra la riduzione dei costi e la garanzia di cure adeguate per i sopravvissuti agli incidenti. Entrambe le parti riconoscono la necessità di riforme ma differiscono sull’approccio migliore. Mentre la legislazione avanza, resta da vedere se sarà possibile raggiungere un compromesso che risponda alle preoccupazioni di tutte le parti interessate fornendo al contempo sollievo ai conducenti del Michigan.