Le modifiche alla stagione di caccia al cervo ad avancarica mirano a gestire la popolazione di cervi nel Michigan

La stagione di caccia al cervo ad avancarica 2023 è attualmente in corso nel Michigan. Mentre i cacciatori escono per partecipare a questa stagione, è importante essere consapevoli delle varie normative e dei requisiti di attrezzatura a seconda del luogo.

Il Dipartimento delle risorse naturali del Michigan (DNR) ha apportato modifiche alla stagione delle armi ad avancarica per gestire meglio la popolazione di cervi in ​​alcune aree. Secondo Chad Stewart, un biologo della fauna selvatica del DNR, l'agenzia riconosce l'abbondanza di cervi nella parte meridionale della penisola inferiore e mira ad aumentare il raccolto senza corna in quella regione. Implementando nuove normative, la DNR spera di offrire ai cacciatori maggiori opportunità di successo, affrontando allo stesso tempo il problema della sovrappopolazione.

Per raggiungere questo obiettivo, la DNR ha esteso la tarda stagione senza corna nel 2020, riducendo al contempo la stagione delle armi ad avancarica nella penisola inferiore meridionale. Queste modifiche sono state apportate in risposta allo scarso successo dei cacciatori durante la stagione delle armi ad avancarica. Nella penisola superiore, solo i cacciatori disabili certificati possono utilizzare una balestra o un arco modificato durante questa stagione.

È importante che i cacciatori aderiscano ai requisiti dell'arancione cacciatore quando utilizzano un'arma ad avancarica o da fuoco durante la stagione dell'avancarica. Tuttavia, le persone che utilizzano una balestra o un'attrezzatura per il tiro con l'arco sono esentate da questo obbligo.

Inoltre, si ricorda ai cacciatori di denunciare i propri cervi entro 72 ore dalla raccolta. Questa segnalazione può essere effettuata tramite l'app Hunt Fish del DNR, che fornisce anche informazioni aggiornate sulle normative attuali e sulla rendicontazione del raccolto.

Nel complesso, queste modifiche alla stagione di caccia al cervo ad avancarica nel Michigan mirano a gestire in modo efficace la popolazione dei cervi fornendo ai cacciatori ampie opportunità di successo. Rimanendo informati sulle normative e segnalando adeguatamente i cervi abbattuti, i cacciatori possono contribuire agli sforzi continui del DNR nel mantenere un ecosistema sano ed equilibrato.