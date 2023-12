Stagione di caccia al cervo ad avancarica del Michigan DNR: regolamenti e suggerimenti

By

La tanto attesa stagione di caccia al cervo ad avancarica nel Michigan è in corso, offrendo ai cacciatori l'opportunità di mettere alla prova le proprie abilità e raccogliere cervi. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli delle normative specifiche e dei requisiti di attrezzatura per ciascuna area di caccia.

In un'intervista con Chad Stewart, un biologo della fauna selvatica del Dipartimento delle risorse naturali del Michigan (DNR), ha sottolineato l'importanza di adattare le normative ai mutevoli obiettivi della gestione dei cervi. Il DNR mira ad aumentare il raccolto senza corna nella parte meridionale della Bassa Penisola per gestire in modo efficace l’abbondante popolazione di cervi.

Per raggiungere questo obiettivo, il DNR ha apportato alcune modifiche notevoli alla stagione delle armi ad avancarica. Nel 2020, a causa dello scarso successo dei cacciatori, la stagione tardiva senza corna è stata estesa, mentre la stagione delle armi ad avancarica nella penisola inferiore meridionale è stata ridotta. Questi aggiustamenti offrono ai cacciatori maggiori opportunità per massimizzare il loro successo e contribuire a una gestione efficace della popolazione di cervi.

È importante notare che i regolamenti per la stagione ad avancarica differiscono nella penisola superiore. Solo i cacciatori disabili certificati possono utilizzare una balestra o un arco modificato durante questa stagione. Inoltre, i requisiti dell'arancione cacciatore si applicano agli individui che utilizzano un'arma ad avancarica o da fuoco, ma non a coloro che utilizzano una balestra o un'attrezzatura per il tiro con l'arco.

Inoltre, si ricorda ai cacciatori di denunciare il cervo abbattuto entro 72 ore. Il DNR offre una soluzione conveniente a questo problema attraverso la sua app Hunt Fish, dove i cacciatori possono accedere alle normative attuali e segnalare facilmente il loro raccolto.

Mentre ti avventuri all'aria aperta per la stagione di caccia al cervo ad avancarica, assicurati di rimanere informato sulle normative specifiche della tua zona di caccia. Seguendo queste linee guida e partecipando attivamente alla gestione della popolazione dei cervi, puoi contribuire alla sostenibilità a lungo termine della fauna selvatica del Michigan.