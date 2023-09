L'aggiornamento Meta Quest introduce nuove entusiasmanti funzionalità

Meta ha recentemente annunciato l'aggiornamento software v57 per le cuffie Meta Quest, apportando una serie di nuove funzionalità per migliorare l'esperienza dell'utente. L'aggiornamento include più opzioni di personalizzazione per gli avatar, una funzione di messaggio non inviato, collegamenti a gruppi, capacità di locomozione migliorate e un feed Esplora rinominato.

Una delle aggiunte degne di nota sono le opzioni avanzate di personalizzazione dell'avatar. Gli utenti ora hanno accesso ai cursori del colore per creare la tonalità della pelle, il colore dei capelli e il colore delle sopracciglia desiderati. Ciò consente una rappresentazione più accurata dell'aspetto nella vita reale dell'utente. Meta ha anche aggiunto nuove opzioni di trucco e pittura per il viso.

Negli aggiornamenti precedenti, Meta ha introdotto nuove forme del corpo, ha migliorato la struttura dei capelli e dei vestiti e ha persino dato le gambe agli avatar. Questi miglioramenti sono stati ben accolti e gli sviluppi continui nel creatore di avatar continuano a migliorare l'esperienza complessiva.

La funzione di messaggio non inviato è un'altra aggiunta interessante. Gli utenti ora hanno la possibilità di annullare l'invio di messaggi immagine sia in VR che nell'app mobile Meta Quest. Questa funzionalità consente un maggiore controllo sulle conversazioni e consente al mittente di ritirare un messaggio. Inoltre, sia il mittente che il destinatario verranno avvisati quando un messaggio non viene inviato.

Per facilitare le interazioni di gruppo, Meta ha introdotto collegamenti di gruppo. Gli utenti possono facilmente invitare gli amici a unirsi al proprio gruppo generando un collegamento e condividendolo in VR o su qualsiasi piattaforma di messaggistica. Ciò semplifica la connessione e la collaborazione con gli amici nella realtà virtuale.

Horizon Home, lo spazio virtuale in cui gli utenti possono visitare le rispettive case, ora consente la locomozione in forma libera. Ciò significa che gli utenti possono esplorare le proprie case virtuali teletrasportandosi liberamente all'interno dell'ambiente domestico. Premendo in avanti la levetta del controller e puntando un punto della Home, gli utenti possono muoversi e scoprire ogni angolo del proprio spazio virtuale.

Meta ha inoltre apportato numerosi altri aggiornamenti minori per migliorare l'esperienza dell'utente. Il feed Esplora è stato rinominato Feed Orizzonte, consentendo coerenza con il marchio Horizon Worlds. Gli utenti ora possono disattivare l'audio del microfono per impostazione predefinita durante la registrazione di video e utilizzare più app contemporaneamente, passando da una visualizzazione all'altra senza problemi. Inoltre, l'avviso di confine è stato disabilitato in alcune app con esperienze di realtà mista per evitare interruzioni.

L'aggiornamento v57 è attualmente in fase di distribuzione sui visori Meta Quest Pro e Meta Quest 2, con ulteriori funzionalità che dovrebbero essere rivelate al prossimo evento Connect di Meta. Con queste nuove aggiunte, Meta continua a migliorare la sua piattaforma di realtà virtuale e a fornire agli utenti un'esperienza più coinvolgente e personalizzabile.

Fonti: Meta