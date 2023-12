L'incontro dei turisti con l'orso grizzly serve come promemoria della sicurezza della fauna selvatica

I turisti in visita al Parco Nazionale del Grand Teton hanno vissuto un'esperienza mozzafiato quando hanno inavvertitamente fatto arrabbiare una mamma orso grizzly e il suo cucciolo. L’incidente, ripreso in video da un altro visitatore e condiviso sui social media, serve a ricordare duramente l’importanza della sicurezza della fauna selvatica.

Nel video si vedono i due turisti in piedi fuori dalla macchina per fotografare gli orsi sul ciglio della strada. Tuttavia, le loro azioni hanno rapidamente aggravato la situazione, con la madre che si è lanciata verso di loro. Un uomo è riuscito a rifugiarsi all'interno dell'auto, mentre l'altro è fuggito sul tetto.

Anche se i turisti hanno avuto la fortuna di uscirne illesi, l’incidente evidenzia i potenziali pericoli derivanti dall’avvicinarsi troppo alla fauna selvatica. Il National Park Service (NPS) sottolinea che sia gli orsi neri che i grizzly possono diventare aggressivi se si sentono minacciati o se i loro piccoli o la loro fonte di cibo sono in pericolo.

È fondamentale che i visitatori siano consapevoli del linguaggio del corpo di un orso per determinarne l'umore. Segni di agitazione includono dondolare la testa, sbuffare, battere i denti, così come la testa abbassata e le orecchie rilassate che indicano aggressività. In caso di carica dell'orso, è sconsigliabile correre. Si consiglia invece di attendere che l’orso si fermi e poi indietreggiare lentamente. Lo spray per orsi può essere uno strumento utile durante tali incontri.

Il Parco Nazionale del Grand Teton ospita sia orsi neri che grizzly e, sebbene questi animali generalmente evitino le interazioni con gli esseri umani, è essenziale che i visitatori rispettino il loro spazio e mantengano una distanza di sicurezza. L’incidente funge da monito per tutti i turisti, sottolineando la necessità di dare priorità alla sicurezza della fauna selvatica e al comportamento responsabile negli habitat naturali.

Per ulteriori indicazioni sull'incontro con gli orsi e sulla garanzia della sicurezza della fauna selvatica, fare riferimento alle nostre guide complete: "Cosa fare se incontri un orso" e "Sicurezza della fauna selvatica: otto consigli per incontri inaspettati". Aderendo a queste raccomandazioni, i turisti possono godere della bellezza della natura garantendo allo stesso tempo la propria sicurezza e il benessere degli animali che chiamano casa questi paesaggi squisiti.