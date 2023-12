I residenti di Melbourne cercano soluzioni pacifiche al fastidioso rumore dei treni

I residenti di Melbourne, in Florida, segnalano disagi nella loro vita quotidiana a causa dei suoni emessi dai treni Brightline, che collegano Orlando e Miami. I residenti che vivono a Wisteria Drive hanno espresso le loro preoccupazioni per i clacson dei treni, in particolare quelli che suonano nelle prime ore del mattino. "È un po' insignificante nel grande schema delle cose", ha detto Jennifer Walker, facendo eco ai sentimenti dei suoi vicini.

Il sindaco di Melbourne Paul Alfrey è stato inondato di e-mail e chiamate riguardanti la crescente frequenza dei clacson dei treni. Ha rivelato che la città sta valutando la creazione di zone tranquille simili a quelle che si trovano nel sud della Florida, dove i clacson dei treni non vengono suonati di routine se non in caso di emergenza. Tuttavia, il processo di creazione di queste zone tranquille richiede l’approvazione della Federal Railroad Administration (FRA). La città dovrebbe fare domanda per le zone tranquille e potrebbe essere tenuta a implementare ulteriori miglioramenti della sicurezza prima di ricevere l’approvazione.

In risposta alle preoccupazioni sollevate dai residenti, Brightline ha implementato diverse misure di sicurezza per aiutare potenzialmente le comunità a qualificarsi per le zone tranquille. Queste misure includono varchi quadrupli, spartitraffico, nuovi segnali, bracci incrociati, cancelli pedonali e segnaletica orizzontale per indicare dove dovrebbero fermarsi i veicoli. I leader di Brightline sono fiduciosi che questi passaggi miglioreranno la sicurezza generale e ridurranno l’inquinamento acustico.

Il sindaco Alfrey prevede che il processo per istituire zone tranquille potrebbe richiedere fino a un anno. Le campagne di educazione pubblica e la segnaletica adeguata saranno componenti chiave di questo processo per garantire che le misure di sicurezza siano chiaramente comunicate alla comunità.

Si ricorda ai residenti di prestare attenzione e di seguire le precauzioni di sicurezza quando si avvicinano ai passaggi a livello. Fermarsi sui binari è estremamente pericoloso e deve essere evitato a tutti i costi.

Nel tentativo di affrontare queste preoccupazioni, la Space Coast Transportation Planning Organization terrà un seminario giovedì in collaborazione con i leader della città e la FRA. Questo incontro mira a trovare soluzioni efficaci e a creare un ambiente pacifico per i residenti di Melbourne colpiti dal rumore dei treni.