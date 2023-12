La nuova conduttrice Megan Mitchell si unisce oggi a WLWT News 5 per migliorare la copertura locale

WLWT News 5 ha annunciato l'aggiunta di Megan Mitchell al proprio team di conduttori e giornalisti. Mitchell, che in precedenza ha lavorato alla WLWT per sette anni, si unirà a Steven Albritton, Kelly Rippin e Randi Rico su WLWT News 5 Today a partire da gennaio.

Il direttore di WLWT News Jeff Benscoter ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno di Mitchell, affermando che la sua conoscenza e il suo amore per Cincinnati miglioreranno la copertura della stazione di storie importanti ed eventi della comunità. Mitchell è stata coinvolta nella copertura di eventi significativi come il maltempo, la sparatoria in Fountain Square e la copertura presidenziale durante il suo precedente mandato alla WLWT. Ha anche preso parte a eventi come la Flying Pig Marathon, il Reds Opening Day e si è persino recata a Los Angeles per coprire il Bengals Super Bowl.

Esprimendo il suo entusiasmo per il ritorno alla WLWT, Mitchell ha menzionato il suo stretto rapporto con i suoi futuri colleghi e l'opportunità di condividere le storie più importanti della giornata dalla Grande Cincinnati e dall'area dei Tre Stati. Cincinnati occupa un posto speciale nel cuore di Mitchell ed è entusiasta di tornare nella città che ama.

WLWT è un'emittente televisiva leader a Cincinnati da oltre 75 anni ed è la prima affiliata NBC nel paese. La stazione fornisce notizie locali, meteo, programmi sportivi e di intrattenimento attraverso vari canali, inclusi il sito Web, l'app e le piattaforme di streaming.

Hearst Television, che possiede e gestisce WLWT, è una rispettata società di media con 35 stazioni televisive e due radio in più stati. L'azienda distribuisce contenuti nazionali attraverso varie reti e piattaforme. Hearst Television è nota per il suo giornalismo distinto, l'innovazione del settore e il servizio alla comunità.

Il ritorno di Mitchell a WLWT News 5 Today promette di portare una migliore copertura locale e una narrazione avvincente agli spettatori della Grande Cincinnati.