Prepararsi per la prossima eruzione: intervista con lo scienziato responsabile del California Volcano Observatory

In un'intervista con Andy Calvert, lo scienziato responsabile del California Volcano Observatory, viene sottolineata l'importanza del monitoraggio e dello studio dei vulcani locali in California. Calvert spiega che, sebbene i californiani non considerino i vulcani un potenziale disastro, essi esistono e hanno il potenziale per eruttare di nuovo.

Calvert ricorda l'eruzione del Monte St. Helens nel 1980, avvenuta a centinaia di chilometri di distanza, a Washington. La cenere dell'eruzione raggiunse la sua città natale nell'Idaho, lasciando su di lui un impatto duraturo. Questo evento suscitò la sua curiosità e alla fine lo portò a studiare i vulcani.

Alla domanda sul costo economico di un’eruzione vulcanica in California, Calvert stima che sia molto maggiore del danno causato dall’eruzione del Monte St. Helens, che ha superato il miliardo di dollari. Spiega che mentre la maggior parte dei vulcani si trova lontano dai principali centri di civiltà, spesso si trovano vicino ad autostrade e città. Le conseguenze di un'eruzione possono essere disordinate e durature e richiedono sforzi continui per gestire il materiale prodotto.

Calvert prosegue delineando i punti caldi dell'attività vulcanica in California, tra cui Mount Shasta, Lassen Peak, Medicine Lake Volcano, Clear Lake, Long Valley caldera, Mammoth Mountain, Mono Lake, Coso Volcanic Field e Salton Buttes. Queste sono le aree attivamente monitorate dagli scienziati.

In termini di frequenza, Calvert spiega che le eruzioni in California non seguono un programma regolare. Tuttavia, negli ultimi mille anni si sono verificate circa 10 eruzioni significative, suggerendo in media un'eruzione ogni 100 anni.

Alla domanda sulla possibile ubicazione della prossima eruzione, Calvert menziona due probabili possibilità: il campo vulcanico di Lassen o l'area vicino al Lago Mono. Descrive la natura esplosiva dei crateri Mono e la potenziale cenere e i pericoli aerei associati a un'eruzione.

Calvert affronta anche l'impatto di un'eruzione sulla popolazione locale. La città di Lee Vining e la famosa destinazione sciistica di Mammoth Lakes si trovano in prossimità del Mono Lake. Sebbene l’eruzione colpirebbe principalmente queste aree, la cenere e altri pericoli potrebbero avere implicazioni più ampie.

In termini di preparazione, Calvert sottolinea l’importanza della diagnosi precoce e del monitoraggio. Gli scienziati monitorano attentamente l'attività sismica, la deformazione del terreno e altri indicatori che potrebbero segnalare un'eruzione imminente. Il coordinamento con varie agenzie e lo sviluppo di piani di evacuazione sono fondamentali per la sicurezza dei residenti e dei visitatori.

In sintesi, anche se i vulcani potrebbero non essere il primo disastro che viene in mente quando si pensa alla California, sono una realtà che scienziati come Andy Calvert monitorano da vicino. Il potenziale impatto economico e umano di un’eruzione rende prioritario lo studio e la preparazione a questi eventi per garantire la sicurezza dei residenti e dei visitatori.

Fonte:

– Intervista con Andy Calvert, scienziato responsabile del California Volcano Observatory

– Indagine geologica degli Stati Uniti (USGS)