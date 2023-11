MediaTek presenta il potente chip Dimensity 8300 per sfidare Qualcomm

By

Dopo aver recentemente svelato il suo straordinario chip di punta per telefoni Android, MediaTek è tornato con un altro punto di svolta. L'azienda taiwanese ha introdotto Dimensity 8300, un processore di fascia media destinato a competere con le offerte di Qualcomm e apportare miglioramenti significativi al mercato.

Il Dimensity 8300 è uno dei processori MediaTek più promettenti fino ad oggi, vantando capacità avanzate e aggiornamenti che superano i suoi predecessori. Alimentato dai nuovi core Cortex basati su ARM V9, questo chip si basa su un processo a 4 nm e presenta un cluster 4+4 migliorato di core Cortex A715 e un numero uguale di core Cortex A510. Con un aumento del 20% nella potenza di elaborazione e un aumento del 30% nell'efficienza energetica, dimostra l'impegno di MediaTek nel fornire prestazioni di prim'ordine.

In termini di giochi e attività impegnative, Dimensity 8300 incorpora la nuova GPU Mali-G615, fornendo un enorme miglioramento del 60% nella potenza grafica grezza pur essendo il 50% più efficiente dal punto di vista energetico. Ciò pone MediaTek davanti a Qualcomm in termini di prestazioni della GPU.

Inoltre, MediaTek non ha trascurato l'importanza delle capacità di intelligenza artificiale. Il Dimensity 8300 è uno dei primi processori di fascia media in grado di eseguire modelli AI con un massimo di 10 miliardi di parametri. Ciò lo porta allo stesso livello del chip Snapdragon 8 Gen 3 di punta di Qualcomm. Inoltre, il chip Dimensity 9300 di MediaTek va oltre gestendo fino a 13 miliardi di parametri, indicando l'impegno di MediaTek nello spingere i confini nell'elaborazione dell'intelligenza artificiale.

Oltre alla sua impressionante potenza di elaborazione, Dimensity 8300 offre notevoli miglioramenti nella RAM e nelle capacità di archiviazione. Con il supporto del canale a frequenza più elevata da 8300 MHz per i moduli RAM, gli utenti possono aspettarsi prestazioni multitasking più veloci e la capacità di mantenere più istanze attive in background. Anche lo standard di archiviazione è stato aggiornato alle velocità UFS 4.0, offrendo velocità di lettura e scrittura doppie rispetto al suo predecessore.

L'attenzione di MediaTek sulla connettività è evidente nel Dimensity 8300, con la promessa di velocità di download massime fino a 5.17 Gbps su 5G e un guadagno di larghezza di banda 2x nella connettività Wi-Fi.

Nel reparto di imaging, Dimensity 8300 consente ai telefoni Android basati su MediaTek di registrare video HDR 4K a 60 fotogrammi al secondo, superando i limiti precedenti.

Con queste impressionanti funzionalità e progressi, il chip Dimensity 8300 di MediaTek ha il potenziale per sfidare il dominio di Qualcomm sul mercato. Mentre aspettiamo la prima ondata di telefoni alimentati da questo processore entro la fine dell'anno, è chiaro che MediaTek è su una traiettoria ascendente nel settore altamente competitivo dei semiconduttori.

