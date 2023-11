MediaTek presenta il chip Dimensity 8300: rivoluziona i telefoni convenienti con l'intelligenza artificiale generativa

MediaTek, uno dei principali produttori di chip, sta ancora una volta dettando tendenza nel settore degli smartphone con il lancio del suo ultimo chip, Dimensity 8300. Questo nuovo chip porterà funzionalità di intelligenza artificiale generativa sul dispositivo su telefoni Android più convenienti, seguendo le orme del suo controparte premium, il Dimensity 9300.

Sebbene Qualcomm abbia fatto una mossa simile la scorsa settimana con il chip Snapdragon 7 Gen 3, è evidente che entrambe le società sono ansiose di sfruttare la crescente tendenza dell’intelligenza artificiale generativa che sta rivoluzionando il settore tecnologico.

A differenza delle soluzioni basate su cloud, l’intelligenza artificiale generativa sul dispositivo elabora tutti i calcoli direttamente sullo smartphone, garantendo risposte più rapide e una migliore personalizzazione che tiene conto di dati sensibili come il comportamento dell’utente e le preferenze di posizione. Inoltre, può funzionare anche quando gli utenti si trovano al di fuori del raggio di copertura della rete mobile.

MediaTek non ha ancora rivelato le specifiche capacità di intelligenza artificiale generativa del Dimensity 8300, ma si prevede che offra prestazioni leggermente inferiori rispetto al Dimensity 9300 di fascia alta. Quest'ultimo può generare immagini utilizzando Stable Diffusion in meno di un secondo e gestisce l'intelligenza artificiale. modelli con 7 miliardi di parametri al secondo, a 20 token al secondo.

Con Dimensity 8300, MediaTek promette miglioramenti sostanziali rispetto al suo predecessore, Dimensity 8200. Ciò include un aumento del 20% della velocità della CPU, fino al 30% di efficienza energetica in più e una GPU che offre prestazioni maggiori del 60% e un'efficienza energetica migliorata del 55%. . L'unità di elaborazione AI rimane invariata rispetto al Dimensity 9300 premium, garantendo prestazioni migliorate per le attività AI convenzionali, come i miglioramenti fotografici.

Inoltre, si prevede che i telefoni dotati di Dimensity 8300 godano di una maggiore durata della batteria e di connessioni fluide ad accessori come auricolari e gamepad. MediaTek non ha ancora rivelato i marchi di telefoni che si sono impegnati a incorporare Dimensity 8300 nei loro dispositivi. Tuttavia, vale la pena notare che il predecessore, Dimensity 8200, può essere trovato in smartphone come Vivo V29 Pro e Vivo V27 Pro, anche se non ha visto un rilascio diffuso nel mercato statunitense.

FAQ:

D: Cos'è l'intelligenza artificiale generativa?

R: L’intelligenza artificiale generativa si riferisce all’uso di algoritmi di intelligenza artificiale per produrre e creare nuovi dati, come immagini, video o testo, sulla base di modelli e input esistenti.

D: In cosa differisce l'intelligenza artificiale generativa sul dispositivo dalle soluzioni basate su cloud?

R: L'intelligenza artificiale generativa sul dispositivo elabora i calcoli direttamente sullo smartphone, fornendo risposte più rapide ed esperienze personalizzate senza fare affidamento su una connessione Internet o inviare dati sensibili ai server cloud.

D: Quali sono i miglioramenti offerti dal chip Dimensity 8300 rispetto al suo predecessore?

R: Il chip Dimensity 8300 vanta un aumento del 20% della velocità della CPU, fino al 30% di efficienza energetica in più, una GPU con prestazioni superiori del 60%, efficienza energetica migliorata e capacità di elaborazione AI migliorate per attività come il miglioramento delle foto.

D: Quali marchi di telefoni si sono impegnati a utilizzare Dimensity 8300?

R: MediaTek non ha ancora rivelato i marchi di telefoni che incorporeranno Dimensity 8300 nei propri dispositivi.