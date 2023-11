Nuovo titolo: Esplorazione dell'impatto dello schermo a 90 Hz dello Steam Deck OLED sull'input lag

By

In una recente analisi del Digital Foundry, è stato rivelato l'impatto dello schermo aggiornato a 90 Hz sull'input lag dello Steam Deck OLED. Utilizzando gli strumenti di latenza e analisi del display di Nvidia, il team ha testato due giochi ricchi di riflessi, Doom Eternal e Crysis 3 Remastered, per determinare gli effetti precisi sulla reattività.

Quando funzionava a 90 fps, Steam Deck OLED ha mostrato i miglioramenti più significativi nell'input lag. Rispetto alla versione LCD a 60 fps, la riduzione media dell'input lag è stata di 26.1 ms per Doom Eternal e 32.5 ms per Crysis 3. Questa diminuzione può essere attribuita, in parte, al più veloce aggiornamento dei fotogrammi sul display OLED.

È interessante notare che i test hanno riscontrato miglioramenti nell'input lag anche quando entrambe le unità OLED e LCD funzionavano allo stesso frame rate. Con entrambi impostati su 60 fps, l'OLED ha dimostrato una riduzione di 8.5 ms del ritardo di input per Doom Eternal e una riduzione di 11.3 ms per Crysis 3. Il miglioramento del ritardo è diventato più pronunciato con frame rate più bassi, raggiungendo oltre 20 ms quando i giochi sono scesi a 40. a un intervallo di 45 fps.

Sebbene questi miglioramenti possano sembrare minimi rispetto ai tempi di reazione umani, possono comunque avere un impatto significativo sulla sensazione generale e sulla reattività del sistema. Piccoli cambiamenti nell’input lag possono migliorare notevolmente la “reattività” dell’esperienza di gioco.

Un'altra scoperta degna di nota dell'analisi suggerisce che gli aggiornamenti del firmware potrebbero avere un ruolo nelle differenze di input lag tra le versioni OLED e LCD dello Steam Deck. Durante il test della versione LCD precedente con firmware obsoleto, Digital Foundry ha osservato risultati di input lag che erano da 8 a 42.4 ms più lenti rispetto a quelli ottenuti con il firmware aggiornato.

Valve sta lavorando attivamente su ulteriori miglioramenti per la versione LCD di Steam Deck, inclusa la riduzione dell'input lag. Con le continue revisioni del firmware, è possibile che i tempi di risposta sui display LCD continuino a diminuire, migliorando l'esperienza di gioco per gli utenti.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è l'input lag?

Il ritardo di input si riferisce al ritardo tra il momento in cui un utente immette un comando e il momento in cui il sistema risponde a tale comando. Nei giochi, il ritardo di input può influire sulla reattività e sulla sensazione generale del gameplay.

2. In che modo lo schermo a 90 Hz dello Steam Deck OLED influisce sul ritardo di input?

È stato riscontrato che lo schermo aggiornato a 90 Hz dello Steam Deck OLED riduce il ritardo di input rispetto alla versione LCD a 60 Hz. L'esecuzione di giochi con un frame rate più elevato sul display OLED comporta miglioramenti significativi nell'input lag.

3. È possibile osservare miglioramenti del ritardo di input quando entrambe le unità OLED e LCD sono impostate sullo stesso frame rate?

Sì, i test hanno dimostrato che anche quando entrambe le unità OLED e LCD funzionano allo stesso frame rate, l'OLED mostra comunque un ritardo di input ridotto. Ciò suggerisce che le differenze hardware tra le due versioni giocano un ruolo nella migliore reattività.

4. Gli aggiornamenti del firmware sono responsabili delle differenze di input lag tra le versioni OLED e LCD?

L'analisi del Digital Foundry suggerisce che gli aggiornamenti del firmware potrebbero contribuire alle disparità di input lag osservate tra le versioni OLED e LCD dello Steam Deck. Le versioni precedenti del firmware LCD comportavano prestazioni di input lag più lente rispetto al firmware aggiornato. Valve sta lavorando attivamente per migliorare l'input lag attraverso gli aggiornamenti del firmware per la versione LCD dello Steam Deck.