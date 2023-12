Cherelle Parker, sindaco eletto di Filadelfia, presenta il comitato consultivo multidimensionale

Cherelle Parker, sindaco eletto di Filadelfia, ha recentemente presentato la sua “tavola rotonda intergovernativa” diversificata e inclusiva, un comitato consultivo innovativo composto da eminenti democratici del governo locale, statale e federale. L'obiettivo principale della tavola rotonda è collaborare e affrontare le principali priorità legislative delineate da Parker, tra cui la sicurezza pubblica, l'edilizia abitativa, la dipendenza, lo sviluppo della forza lavoro e la pulizia.

La tavola rotonda, guidata specificamente dal senatore dello stato di West Philadelphia Vincent Hughes, promuove un nuovo concetto, senza precedenti nelle precedenti amministrazioni sindacali. Composta da un notevole elenco di politici democratici, come i senatori statunitensi della Pennsylvania, tre membri del Congresso, la presidentessa della Camera Joanna McClinton e il futuro presidente del Consiglio comunale Kenyatta Johnson, la tavola rotonda incarna una dedizione collettiva alla visione di progresso di Parker.

Pur sottolineando l'unità durante l'annuncio, è fondamentale notare che molti dei legislatori presenti alla conferenza stampa avevano appoggiato Parker durante le altamente contestate primarie democratiche a sindaco. Il loro sostegno non sorprende, dato il significativo sostegno di Parker da parte dei democratici eletti.

Tuttavia, le omissioni degne di nota dalla tavola rotonda sono state quelle dei repubblicani e dei membri del Working Families Party, un terzo partito progressista che si è assicurato due seggi nel Consiglio comunale. La Parker, che si è candidata a sindaco come moderata, ha menzionato i suoi precedenti rapporti positivi con i repubblicani, tra cui la rappresentante di stato Martina White, che ricopre il ruolo di segretaria del caucus della Camera GOP.

Inizialmente la tavola rotonda escludeva anche i membri dell'ala più progressista del Partito Democratico della città. Il membro del consiglio comunale Jamie Gauthier, un progressista di West Philadelphia, e il senatore dello stato Nikil Saval, che rappresenta parti di Center City e South Philadelphia, non sono stati inclusi. Sia Gauthier che Saval avevano appoggiato un altro candidato, l'ex membro del consiglio comunale Helen Gym, alle primarie a sindaco. Tuttavia, dopo la conferenza stampa, Gauthier ha ricevuto un invito retroattivo a partecipare alla tavola rotonda, segnalando un impegno a favore dell’inclusività.

I membri della tavola rotonda che hanno partecipato alla conferenza stampa hanno espresso il loro sostegno alla Parker e si sono impegnati a lavorare insieme per portare avanti le iniziative della sua amministrazione. La natura strutturata e senza precedenti di questo comitato consultivo mette in mostra la visione di Parker e l'esperienza collettiva dei leader chiave di vari livelli di governo. Come ha sottolineato la deputata di Stato Donna Bullock, questo sforzo di collaborazione dimostra come si presenta un governo efficace quando funziona veramente per la gente di Filadelfia.