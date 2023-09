"L'ex scapolo, Matty J, diventa responsabile inaugurale dell'imballaggio di ALDI per beneficenza"

Il personaggio televisivo Matthew Johnson, popolarmente noto come Matty J, è stato selezionato come primo Chief Packing Officer (CPO) di ALDI Australia. In questo ruolo, Matty J guiderà il servizio inaugurale di imballaggio delle borse di ALDI, e tutti i proventi saranno devoluti all'organizzazione benefica australiana per il cancro infantile, Camp Quality.

I clienti possono scegliere il servizio VIPacking da $ 2, che consente loro di rilassarsi mentre Matty J e altri imballatori gestiscono la spesa. Durante l'attesa verrà servito loro anche il caffè in negozio. Il servizio di imballaggio delle borse avrà luogo presso il negozio ALDI Brookvale a Sydney sabato 16 settembre, a partire dalle 8:30.

ALDI sostiene Camp Quality dal 2020 e ha donato oltre 5.3 milioni di dollari all'organizzazione di beneficenza, consentendo a più di 5,662 bambini affetti da cancro di partecipare a programmi ricreativi. Per assistere ulteriormente l'ente di beneficenza, ALDI corrisponderà a tutte le donazioni dei clienti effettuate in negozio o online fino a un valore di 100,000 dollari.

Matty J ha espresso il suo entusiasmo e la sua gratitudine per essere stato scelto come CPO, affermando: "Mi piace pensare di avere una certa abilità quando si tratta di preparare la spesa, ma ho rispolverato la mia velocità, agilità e tecnica, e Non vedo l’ora di preparare quante più borse possibile per questa grande causa”.

L'amministratore delegato di ALDI nel NSW, Alex Foster, ha sottolineato l'importanza che Matty J rispetti le "regole d'oro dell'imballaggio", come posizionare gli oggetti pesanti sul fondo e quelli più leggeri sopra, e garantire che gli oggetti fragili come il pane non vengano schiacciati.

Inoltre, i prodotti Camp Quality, come magliette, cappelli, occhiali da sole, bottiglie d'acqua e carta da regalo, saranno disponibili per l'acquisto presso i negozi ALDI la prossima settimana. Tutti i fondi raccolti da queste vendite contribuiranno ai programmi ricreativi per i bambini malati di cancro.

Nel complesso, la partecipazione di Matty J come CPO di ALDI e il servizio di imballaggio dei bagagli mirano a raccogliere fondi per la qualità del campo e fornire supporto, sollievo ed esperienze divertenti ai bambini affetti da cancro, garantendo che possano affrontare il loro viaggio con cure specializzate, una comunità solidale e età -programmi educativi adeguati.

Fonte:

– “Ruolo di ex capo del Bachelor” Sala stampa ALDI

– “ALDI collabora con la qualità del campeggio” Sala stampa ALDI