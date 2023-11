Una nuova causa sostiene che Mattel non ha onorato la donazione di 49 milioni di dollari all'ospedale pediatrico dell'UCLA

Mattel, la rinomata azienda di giocattoli responsabile di marchi iconici come Barbie e Hot Wheels, sta affrontando una causa in cui sostiene di non aver mai mantenuto l'impegno di donare 49 milioni di dollari all'ospedale pediatrico dell'UCLA. La causa, intentata per conto dell'Università della California e della Fondazione UCLA, accusa Mattel di violazione del contratto e chiede l'intero importo del pegno originale, nonché il risarcimento dei danni per difficoltà finanziarie causate dalla decisione dell'azienda di ritirare il proprio impegno.

Secondo l'accusa, nel 2017 Mattel ha assunto il primo impegno, che avrebbe dovuto sostenere la costruzione di una nuova torre nell'ospedale pediatrico. Tuttavia, la società ha successivamente affermato che l'UCLA aveva abbandonato i suoi progetti per la torre, annullando così le condizioni del pegno. L'UCLA, d'altra parte, sostiene che queste affermazioni sono scuse infondate inventate da Mattel per recedere dall'accordo.

La disputa tra Mattel e UCLA sottolinea l'impatto significativo che l'impegno non mantenuto ha avuto sull'ospedale pediatrico. Non solo l’ospedale ha perso i fondi promessi, ma ha anche dovuto affrontare difficoltà nel finanziare la costruzione della nuova torre e nell’assicurarsi altre potenziali sponsorizzazioni. Inoltre, la causa sostiene che le azioni di Mattel hanno danneggiato gli sforzi complessivi di raccolta fondi dell'ospedale, dimostrando che la mancanza di responsabilità accompagna il mancato rispetto degli impegni.

Mentre Mattel sostiene di dare valore al suo rapporto con l'UCLA Health, la causa sostiene che la decisione della società di trattenere la donazione promessa ha provocato un “danno finanziario significativo” all'ospedale pediatrico. L'UCLA Health, come ultima risorsa, ha intrapreso un'azione legale per costringere Mattel a onorare il suo impegno. L'università esprime la speranza che si possa raggiungere una soluzione attraverso un dialogo rispettoso nell'interesse condiviso della cura e del benessere dei bambini.

FAQ:

D: Di cosa tratta la causa?

R: La causa sostiene che Mattel non ha rispettato la promessa di donazione di 49 milioni di dollari all'ospedale pediatrico dell'UCLA.

D: Cosa sta cercando l'UCLA nella causa?

R: L'UCLA sta chiedendo l'intero importo del pegno originale, insieme ai danni per le difficoltà finanziarie causate dalla decisione di Mattel di recedere dall'accordo.

D: Perché Mattel ha ritirato il suo impegno?

R: Mattel sostiene che l'UCLA ha abbandonato i suoi piani per la costruzione di una nuova torre nell'ospedale pediatrico, il che ha annullato le condizioni del pegno.

D: In che modo l'impegno non mantenuto ha influito sull'ospedale pediatrico?

R: L'ospedale ha sofferto finanziariamente, incontrando ostacoli nel finanziare la costruzione della nuova torre e perdendo potenziali sponsorizzazioni. Ha anche subito una battuta d’arresto nei suoi sforzi complessivi di raccolta fondi.

D: Qual è l'approccio preferito dall'UCLA per risolvere il problema?

R: L'UCLA aveva tentato di negoziare con Mattel negli ultimi due anni ma non era soddisfatta dei risultati. L'azione legale è stata intrapresa come ultima risorsa.