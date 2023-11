Svelata una nuova collaborazione: Sacai x AMG uniscono le forze in una collezione ibrida

Con un annuncio sorprendente, Sacai, il marchio di moda giapponese non convenzionale di Chitose Abe, ha unito le forze con Mercedes-AMG per lanciare una collaborazione innovativa. La collezione, che ha fatto il suo debutto prima del Gran Premio di Las Vegas, trae ispirazione dall'iconica Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG, affettuosamente chiamata "Red Pig", la prima auto da corsa AMG.

La filosofia di design unica di Sacai, caratterizzata dalla fusione di elementi e materiali non convenzionali, si allinea perfettamente con l'etica di AMG. La collezione presenta una vasta gamma di capi, tra cui tute in stile racing decorate con il logo Sacai AMG di ispirazione vintage, giacche varsity ricoperte di toppe, giubbotti e T-shirt.

Per un'esperienza coinvolgente Sacai x AMG, Chitose Abe ha collaborato con AMG su uno speciale rivestimento dell'auto in cromo a specchio. Questa opportunità esclusiva consente agli appassionati di moda di coordinare il proprio outfit con il proprio veicolo, anche se al momento la copertura unica nel suo genere non è disponibile per la vendita. Il rivestimento dell'auto presenta stemmi e forme in rilievo che richiamano gli elementi di design presenti nella collezione stessa.

“Questa collaborazione è innovativa, dirompente e unica”, afferma Michael Schiebe, CEO di Mercedes-AMG. “Come marchi situati all’intersezione tra lusso e prestazioni, AMG e Sacai hanno lavorato insieme per creare qualcosa che rappresenti autenticamente entrambi i nostri DNA”.

La collezione è ora disponibile presso AMG Speed ​​City a Las Vegas e può anche essere acquistata online su nordstrom.com. La collaborazione offre un approccio elegante e avventuroso all’abbigliamento da performance, riunendo le filosofie e i codici di design distintivi di Sacai e AMG.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è Sacai?

Sacai è un marchio di moda giapponese fondato da Chitose Abe, noto per il suo design innovativo e la fusione di elementi e materiali contrastanti.

2. Cos'è l'AMG?

AMG è la filiale ad alte prestazioni di Mercedes-Benz. Sono noti per la loro eredità sportiva e per i veicoli dalle prestazioni eccezionali.

3. Qual è l'ispirazione dietro la collaborazione Sacai x AMG?

La collaborazione Sacai x AMG trae ispirazione dall'iconica Mercedes-Benz 300 SEL 6.8 AMG, conosciuta come "Red Pig", che fu la prima auto da corsa di AMG.

4. Dove posso acquistare la collezione Sacai x AMG?

La collezione è disponibile presso AMG Speed ​​City a Las Vegas e può anche essere acquistata online su nordstrom.com.