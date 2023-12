Molti telefoni Galaxy riscontrano problemi con gli aggiornamenti di sistema di Google Play

È stato identificato un bug recente che causa problemi con gli aggiornamenti del sistema Google Play su una gamma di modelli di telefoni Galaxy, inclusi S20, S22, S23, Z Fold 5 e A33. Questo bug ha comportato un ritardo nel rilascio di nuovi aggiornamenti di sistema, lasciando molti telefoni Galaxy in ritardo rispetto al programma.

In genere, i nuovi aggiornamenti del sistema Google Play vengono rilasciati insieme agli aggiornamenti del firmware o come aggiornamenti separati. Tuttavia, a causa di questo bug, molti telefoni Galaxy non ricevono gli ultimi aggiornamenti da diversi mesi. I tentativi di aggiornare manualmente il sistema si sono rivelati inutili e hanno solo esacerbato il problema.

È interessante notare che quando gli utenti hanno provato a installare manualmente gli aggiornamenti, hanno riscontrato situazioni insolite. Alcuni hanno ricevuto messaggi che indicano che il loro dispositivo è aggiornato o che gli aggiornamenti non sono temporaneamente disponibili. Altri hanno riscontrato che il processo di aggiornamento sembra aver luogo, con il telefono che scarica una versione più recente del sistema Google Play e richiede il riavvio del sistema. Sfortunatamente, dopo il riavvio, il telefono rimane con lo stesso aggiornamento di sistema di prima e il controllo della presenza di nuove versioni porta a un messaggio infinito "Verifica aggiornamento in corso...".

In aggiunta alla complessità, è stato scoperto che i livelli di aggiornamento del sistema Google Play possono variare all'interno dello stesso modello di telefono in mercati diversi. Ad esempio, il Galaxy S22 potrebbe avere l'aggiornamento di luglio in una località e l'aggiornamento di ottobre in un'altra, suggerendo fattori sconosciuti che influenzano la disponibilità dell'aggiornamento.

Sebbene in passato si siano verificati problemi simili, non è chiaro se il problema derivi da Google o Samsung. Tuttavia, nei casi precedenti, il problema si è risolto da solo nel tempo.

Agli utenti che riscontrano questo problema, si consiglia di verificare la versione del sistema Google Play sul proprio telefono Galaxy accedendo all'app Impostazioni, accedendo a "Sicurezza e privacy" e selezionando "Aggiornamenti". Per verificare la presenza di aggiornamenti manuali, tocca "Aggiornamento del sistema Google Play".