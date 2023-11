Bioware anticipa un nuovo gioco Mass Effect con un personaggio misterioso

By

Bioware, il rinomato sviluppatore di giochi, celebra l'N7 Day, un evento annuale dedicato al suo amato franchise, Mass Effect. Il prossimo gioco è stato annunciato ormai da tre anni e gli sviluppatori hanno recentemente rilasciato intriganti teaser per il loro attesissimo titolo. In una serie di video hanno svelato un personaggio la cui identità rimane avvolta nel mistero.

Il primo video, intitolato “EPSILON”, presenta un personaggio che indossa un lungo cappotto, che cammina per una stanza. Durando solo cinque secondi, il video termina bruscamente, lasciando gli spettatori incantati. Accanto al video c'è un messaggio enigmatico che recita:

/////CRITTOGRAFIA SECONDARIA RILEVATA

/////VJBSVU-XXXX-XXXXXXXXX

/////RILEVATO SEGNALE DI EMERGENZA ANDROMEDA

/////ANNO DI SPEDIZIONE: [CENSURATO]

/////TRASCRIZIONE AUDIO: ANCHE SE ORA DOVREBBERO SAPERE DI NON SOTTOVALUTARE MAI GLI UMANI [CENSURATO]

Nel secondo video, “DEFIANCE”, la telecamera effettua una panoramica verso l'alto, rivelando ulteriori dettagli sull'abito del personaggio, inclusi accenti rossi sulle braccia e una luce sulla schiena. Il video è accompagnato dal codice "OCULON-2819-DEFIANCE", dove "Oculon" è il nome iniziale della Cittadella, una famosa stazione spaziale nell'universo di Mass Effect. L'abito porta chiaramente l'emblema N7, suggerendo la possibilità di un personaggio femminile.

Il terzo video, nome in codice “POST-NEBULA”, mostra finalmente il personaggio per intero, mostrando in modo ben visibile le insegne N7 sulla tuta. Il volto del personaggio rimane nascosto dietro un elmo nero mentre brandisce un'arma e si muove verso l'esterno. Potrebbe essere questo il ritorno di Shepard, l'iconico protagonista? A questo punto è impossibile dirlo.

Il nuovo gioco Mass Effect è stato annunciato ufficialmente a dicembre 2020, ma il suo sviluppo non è iniziato veramente fino al 2022. Da allora, Bioware è rimasta relativamente a bocca chiusa, rivelando solo l'artwork di una stazione spaziale e un file audio che prendeva in giro i fan l'anno scorso. .

Domande frequenti (FAQ)

1. Quando è stato annunciato il nuovo gioco Mass Effect?

Il nuovo gioco Mass Effect è stato annunciato ufficialmente a dicembre 2020.

2. Qual è l'identità del misterioso personaggio anticipato nei video?

L'identità del personaggio non è stata ancora rivelata e rimane un mistero.

3. Il nuovo gioco è una continuazione della serie Mass Effect?

I dettagli sulla trama e l'ambientazione del nuovo gioco non sono stati rivelati, quindi non è chiaro se continuerà la serie originale di Mass Effect o introdurrà una nuova narrativa.

4. Shepard tornerà come protagonista nel nuovo gioco?

Sebbene i video suggeriscano la possibilità del ritorno di Shepard, al momento non può essere confermato.

5. Quando verranno rilasciate ulteriori informazioni sul nuovo gioco Mass Effect?

Bioware non ha fornito una sequenza temporale specifica per future rivelazioni o annunci riguardanti il ​​nuovo gioco Mass Effect. Si consiglia di rimanere sintonizzati sui loro canali di comunicazione ufficiali per gli aggiornamenti.

(Nota: la fonte originale di questo articolo non è attualmente disponibile.)