Nuovi oggetti da collezione di Mass Effect svelati da Dark Horse

Dark Horse ha recentemente annunciato le prossime aggiunte alla sua popolare gamma di oggetti da collezione Mass Effect, deliziando i fan della rinomata serie di videogiochi. Le nuove figure, Urdnot Wrex e Tali'Zorah, dovrebbero essere rilasciate nell'agosto 2024.

A differenza delle figure precedenti, questi due oggetti da collezione sono statue non posabili realizzate in PVC. Urdnot Wrex è alto 9.75 pollici, mentre Tali'Zorah misura 8.5 pollici. L'attenzione ai dettagli e la maestria artigianale di questi pezzi li rendono un must per ogni appassionato di Mass Effect.

Anche se l'uscita sembra lontana, i fan possono preordinare entrambe le figure sullo Store IGN. Urdnot Wrex ha un prezzo di $ 69.99, mentre Tali'Zorah può essere tuo per $ 59.99. Assicurati il ​​tuo ordine prima che si esauriscano!

Dark Horse aveva già rivelato un nuovo set di personaggi di Mass Effect nel settembre 2023, tra cui Liara T'Soni, Garrus Vakarian e il formidabile Reaper Sovereign. Se ti sei perso il preordine, non preoccuparti. Saranno nuovamente disponibili per il preordine esclusivamente il 14 novembre nell'IGN Store.

Per coloro che non ne hanno mai abbastanza del merchandise di Mass Effect, il negozio IGN offre un'ampia gamma di oggetti da collezione ispirati all'amato franchise. Che tu stia cercando action figure, poster o vestiti, c'è qualcosa per soddisfare il desiderio di ogni fan.

Resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti sul teaser di Mass Effect 5 che ha debuttato durante l'N7 Day. Sebbene i dettagli possano essere scarsi a questo punto, l'eccitazione e l'attesa per l'ultimo capitolo della serie Mass Effect sono palpabili.

Domande frequenti (FAQ)

1. È possibile mettere in posa le nuove figure di Mass Effect?

No, le figure di Urdnot Wrex e Tali'Zorah sono statue non snodabili.

2. Quando verranno rilasciate le figure di Urdnot Wrex e Tali'Zorah?

Entrambi i dati saranno rilasciati nell’agosto 2024.

3. Dove posso preordinare i nuovi personaggi di Mass Effect?

Puoi preordinare le figure di Urdnot Wrex e Tali'Zorah dal negozio IGN.

4. Quanto costano le figure di Urdnot Wrex e Tali'Zorah?

Urdnot Wrex ha un prezzo di $ 69.99, mentre Tali'Zorah ha un prezzo di $ 59.99.