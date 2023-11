Nuovi dati rivelano Marvel's Spider-Man 2 come il gioco più venduto di ottobre, dietro ai titoli di tendenza

Nuovi dati provenienti da Circana confermano che Marvel's Spider-Man 2 è stato il gioco più venduto negli Stati Uniti nel mese di ottobre. Il successo del gioco ha continuato a crescere assicurandosi il posto come quarto gioco più venduto del 2023, dietro ad altri titoli molto attesi come Hogwarts Legacy, Zelda: Tears of the Kingdom e Madden NFL 24.

Spider-Man 2 ha raggiunto un'impresa incredibile vendendo oltre cinque milioni di copie in soli 11 giorni. Ha inoltre stabilito il record come gioco PlayStation Studios più venduto in un periodo di 24 ore, con oltre 2.5 milioni di copie vendute in un solo giorno. Questi notevoli dati di vendita hanno spinto Spider-Man 2 davanti a God of War Ragnarok per conquistare il primo posto nella classifica delle vendite del primo giorno di lancio di PlayStation.

Oltre ai suoi impressionanti numeri di vendita, Spider-Man 2 ha anche dominato le vendite in dollari di software fisico nel mese di ottobre, superando le vendite del suo predecessore, Marvel's Spider-Man di settembre 2018, con una percentuale a due cifre.

La recensione del gioco di Spider-Man 2 ha riconosciuto la sua posizione come sequel di una serie eccezionale, ma ha notato che potrebbe trarre vantaggio da un ripensamento radicale dell'ambiente open world di New York City. Tuttavia, le meccaniche di combattimento raffinate e il gameplay basato sulle ragnatele sono stati elogiati, fornendo ai giocatori un comfort familiare e nuove entusiasmanti abilità.

Su una nota diversa, Super Mario Bros. Wonder, un'esclusiva per Nintendo Switch, ha debuttato come il secondo gioco più venduto nell'ottobre 2023 e attualmente è il 21° gioco più venduto dell'anno. Questo gioco segna la prima vera novità nella serie di Super Mario a scorrimento laterale in oltre un decennio e ha raggiunto vendite da record con 4.3 milioni di unità vendute entro le prime due settimane dal rilascio.

Anche il recente lancio di Roblox su PlayStation ha ricevuto un riconoscimento significativo, assicurandosi il quarto posto tra gli utenti attivi mensili tra tutti i giochi per PS5, subito dietro Call of Duty: Modern Warfare 2, Fortnite e Marvel's Spider-Man 2.

Mentre la spesa per i contenuti dei videogiochi è diminuita del 4% rispetto all’anno precedente, probabilmente a causa dell’assenza di un grande lancio come Modern Warfare 2, la spesa per l’hardware ha subito un calo con un calo del 23%. Nonostante ciò, la PS5 è rimasta la piattaforma hardware più venduta in termini di vendite sia in unità che in dollari per ottobre 2023, seguita da Xbox Series e Nintendo Switch.

Con l'imminente Black Friday e il periodo dei saldi natalizi, Sony, Microsoft e Nintendo stanno compiendo sforzi strategici per massimizzare le vendite. Sony mira a vendere la cifra record di 25 milioni di PS5 quest'anno fiscale e ha recentemente rilasciato il modello PS5 Slim. Nel frattempo, le voci sull'imminente rilascio di Switch 2 nel 2024 alimentano ulteriormente l'entusiasmo che circonda la gamma Switch di Nintendo.

Fonte:

– [Circana](https://circana.com/)