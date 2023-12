Insomniac Games ritarda la nuova modalità Game Plus per Marvel's Spider-Man 2

Insomniac Games, lo sviluppatore dietro Marvel's Spider-Man 2 per PlayStation 5, ha annunciato un ritardo per l'attesissima modalità New Game Plus. Insieme alle descrizioni audio e ad altre funzionalità, l’aggiornamento del gioco era originariamente previsto per il rilascio all’inizio del 2024, ma ora verrà posticipato ulteriormente.

Lo studio ha rilasciato una dichiarazione sui social media, riconoscendo la pazienza dei giocatori che hanno atteso con impazienza l'aggiornamento. Ha affermato che sono necessari ulteriori test per garantire che la qualità soddisfi i loro standard prima di implementare l’aggiornamento. Sebbene non sia stata fornita una data di rilascio esatta, Insomniac Games ha assicurato ai fan che un elenco completo delle funzionalità sarà condiviso in prossimità del suo lancio.

Il ritardo ha lasciato i fan delusi, poiché molti non vedevano l'ora di iniziare una nuova campagna con tutti gli equipaggiamenti e gli aggiornamenti riportati. Tuttavia, lo studio ha promesso che l’attesa varrà la pena. In risposta al feedback dei fan, Insomniac Games ha anche rivelato che incorporeranno funzionalità altamente richieste come la possibilità di cambiare l'ora del giorno, scambiare i colori dei viticci e riprodurre le missioni.

Marvel's Spider-Man 2 è stato elogiato per la sua narrazione avvincente, la grafica mozzafiato e il gameplay emozionante. Rilasciato nel 2018, il gioco è diventato rapidamente uno degli studi first party più preziosi di Sony. Ora, con il lancio di PlayStation 5, i fan attendono con impazienza il prossimo capitolo della serie e i vantaggi aggiuntivi dell'aggiornamento ritardato.

Anche se la tempistica esatta per la modalità New Game Plus rimane incerta, i fan possono stare certi che Insomniac Games si impegna a fornire un'esperienza di alta qualità. Che arrivi all'inizio del 2024 o in una data successiva, Marvel's Spider-Man 2 continuerà senza dubbio ad affascinare i giocatori con la sua azione lanciaragnatele e il suo mondo coinvolgente.