Marvel's Blade svela un sorprendente concept art

I fan della Marvel attendono con impazienza l'uscita di Marvel's Blade, un nuovo gioco sviluppato da Arkane Lyon. Dopo l'annuncio ai The Game Awards 2023, il gioco ha ora svelato un concept art che offre ai fan un assaggio dello stile artistico unico utilizzato da Arkane.

Il leggendario Daywalker, Eric Brooks, è al centro della scena in Marvel's Blade, diviso tra il mondo dei vivi e il potere dei non morti. Il gioco in terza persona per giocatore singolo è ambientato nel cuore di Parigi e promette un'esperienza di gioco matura. Sviluppato in collaborazione con Marvel Games, il progetto è gestito da Arkane Lyon, lo studio rinomato per giochi come Dishonored e Deathloop.

Il concept art, creato da Sergey Kolesov e Jean-Luc Monnet di Arkane e rivelato dal co-direttore creativo artistico di Arkane Sebastien Mitton, mostra tre immagini accattivanti. In uno, Blade si nasconde su un tetto che domina le strade di Parigi, osservando di nascosto una rissa fuori da una discoteca. Un altro raffigura una feroce battaglia nella metropolitana di Parigi, piena di vampiri. Queste immagini mettono in risalto la straordinaria direzione artistica di Arkane Lyon, per la quale sono diventati famosi in giochi come Dishonored e Deathloop.

Invece di perseguire il fotorealismo, Marvel's Blade sembra optare per un approccio più artistico e pittorico, forse incorporando anche elementi fumettistici. Questo allontanamento dalla grafica tradizionale è una scelta coraggiosa che promette un'esperienza di gioco visivamente distintiva.

Anche se il gameplay deve ancora essere rivelato, i fan attendono con impazienza ulteriori dettagli. Bethesda, proprietaria di Arkane, non ha annunciato le piattaforme di lancio del gioco, lasciando spazio a speculazioni. Marvel's Blade sarà un'esclusiva per PC e console Xbox Series X e S come Starfield e Redfall, o sarà disponibile anche su altre piattaforme?

L'entusiasmo continua a crescere man mano che Marvel's Blade si sviluppa e i fan non vedono l'ora di sperimentare un gioco coinvolgente e visivamente accattivante ambientato nell'atmosfera oscura e misteriosa di Parigi.