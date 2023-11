Nuovi auricolari Marshall Motif II TWS: un aggiornamento sostenibile

By

Marshall ha recentemente lanciato in Malesia la sua ultima aggiunta alla serie Motif, gli auricolari Motif II TWS. Basandosi sul successo del suo predecessore, questi auricolari sono dotati di una serie di miglioramenti che elevano l'esperienza dell'utente a nuovi livelli. Con un design leggermente aggiornato, una cancellazione attiva del rumore (ANC) migliorata e un notevole aumento della durata della batteria, Motif II è destinato a impressionare gli appassionati di musica.

Gli auricolari Motif II mantengono la silhouette generale del modello originale, ma con alcune modifiche degne di nota. Gli steli ora presentano texture più aderenti per una migliore maneggevolezza, e l'aggiunta di coperture dorate sotto di essi conferisce alle cime una finitura lussuosa. Tuttavia, l’aggiornamento più significativo risiede nei materiali utilizzati per la costruzione, con sia il guscio che la custodia accessoria realizzati con il 70% di plastica riciclata post-consumo. Questo approccio ecologico garantisce che gli utenti possano godersi la propria musica senza sensi di colpa. Inoltre, gli auricolari e la custodia vantano rispettivamente un grado di resistenza all'acqua IPX5 e IPX4.

Mantenendo le prestazioni audio di alta qualità del suo predecessore, Motif II presenta gli stessi driver dinamici da 6 mm in grado di fornire audio nella gamma di frequenza da 20 Hz a 20 kHz. Vengono mantenuti anche la funzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) e i controlli touch, mentre la connettività wireless è stata migliorata con Bluetooth 5.3 con supporto audio a bassa energia (LE).

Uno dei miglioramenti più importanti del Motif II è la durata della batteria. Gli utenti possono ora godere fino a sei ore di riproduzione con una singola carica e, se combinata con la custodia di ricarica, si estende fino a ben 30 ore. Inoltre, una ricarica rapida di 15 minuti fornisce un'ora di riproduzione. La custodia offre anche la comodità delle opzioni di ricarica sia cablata che wireless.

Gli auricolari Motif II TWS hanno un prezzo di RM959 e sono disponibili per l'acquisto tramite i negozi online ufficiali di Marshall su Shopee e Lazada. In alternativa, i clienti possono trovarli presso rivenditori autorizzati come Harvey Norman, Vivid Concepts, Flash Gadgets e Thundermatch.

Scopri il livello successivo di audio wireless con gli auricolari Marshall Motif II TWS. Goditi l'artigianato sostenibile, la qualità del suono coinvolgente e la durata della batteria estesa per un'esperienza di ascolto senza precedenti.

Domande frequenti (FAQ)

1. Posso utilizzare gli auricolari Marshall Motif II durante l'allenamento?

Sì, gli auricolari Motif II hanno un grado di resistenza all'acqua IPX5, che li rende adatti all'uso durante varie attività fisiche.

2. Quanto dura la batteria degli auricolari Motif II?

Con una singola carica, gli auricolari Motif II possono fornire fino a sei ore di riproduzione. Se utilizzato in combinazione con la custodia di ricarica, il tempo di ascolto totale arriva a 30 ore.

3. La custodia di ricarica Motif II supporta la ricarica wireless?

Sì, la custodia di ricarica degli auricolari Motif II supporta sia la funzionalità di ricarica cablata che quella wireless, offrendo agli utenti comode opzioni di ricarica.

4. Quale connettività wireless offrono gli auricolari Motif II?

Gli auricolari Motif II sono dotati di Bluetooth 5.3 con supporto audio a bassa energia (LE), garantendo una connettività wireless stabile ed efficiente per un'esperienza di ascolto ininterrotta.