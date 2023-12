Fanatic Flavour Fitness: SNICKERS presenta il programma di formazione Tastebud con Joel McHale

NEWARK, NJ, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ — Con una mossa rivoluzionaria, SNICKERS®, un amato marchio sotto l'ombrello di Marte, ha lanciato un innovativo programma di formazione Tastebud per migliorare l'esperienza alimentare della sua nuova barretta proteica, SNICKERS Hi Protein . Per dare vita a questo programma, SNICKERS ha collaborato con l'attore, comico e conduttore Joel McHale, che non solo ama SNICKERS ma comprende anche l'importanza delle papille gustative forti.

A differenza delle tipiche routine di allenamento, il programma Tastebud Training non è supportato dalla scienza, ma è supportato dall'approvazione e dall'esperienza personale di Joel McHale. Il programma è composto da quattro esercizi unici che prepareranno le tue papille gustative al sapore epico di SNICKERS Hi Protein. Sebbene possano sembrare non convenzionali, questi esercizi sono progettati per darti un'esperienza di gusto senza precedenti.

Il primo esercizio si chiama Face Flex, che prevede allungamenti del viso per riscaldare le papille gustative senza rischiare lesioni ai muscoli del viso. Successivamente, Lip Trill scioglie le tue labbra con solo poche serie e ripetizioni per migliorare l'assunzione di sapore. Poi è il momento dei Bar Bites. Prendi qualche boccone della barretta SNICKERS Hi Protein e goditi ben 20 g di proteine ​​per barretta mentre infondi la tua routine di fitness con un sapore appagante. Infine, concludi il tuo allenamento con un sorriso soddisfatto, un tempo di recupero a bassa intensità che aiuta il recupero dei recettori del sapore lasciandoti soddisfatto.

"Abbiamo introdotto SNICKERS Hi Protein per offrire una barretta proteica che non solo abbia un sapore delizioso ma soddisfi anche le esigenze nutrizionali dei nostri consumatori", ha affermato Martin Terwilliger, Direttore senior del marketing di Mars Wrigley. "Con il programma Tastebud Training e i concorsi a premi, miriamo a fornire alle persone un modo divertente ed emozionante per preparare le proprie papille gustative e concedersi un'esperienza di gusto epica."

Da oggi fino al 13 dicembre, i fan possono visitare Snickers.com/TastebudTraining per impegnarsi in esercizi unici e avere la possibilità di vincere vari premi, tra cui una sessione di allenamento in solitaria con Joel McHale in persona e barrette SNICKERS Hi Protein gratuite (fino a esaurimento scorte).

Le barrette SNICKERS Hi Protein offrono la stessa deliziosa combinazione di ricco cioccolato, caramello appiccicoso e arachidi croccanti che i fan conoscono e amano, il tutto fornendo le proteine ​​necessarie per farti sentire sazio più a lungo. Queste irresistibili barrette sono disponibili nei gusti Original e Burro di arachidi presso i rivenditori a livello nazionale sia in barrette singole che in scatole da quattro conteggi.

Unisciti a SNICKERS sulle piattaforme di social media come Facebook, Twitter, TikTok e Instagram per rimanere aggiornato su tutto ciò che riguarda SNICKERS Hi Protein e concediti la rivoluzione del gusto.

Domande frequenti

Cos'è il programma di formazione Tastebud?

Il programma Tastebud Training è un'iniziativa unica introdotta da SNICKERS per preparare i fan al gusto incredibile della loro nuova barretta proteica, SNICKERS Hi Protein. Include quattro esercizi divertenti progettati per migliorare la tua esperienza di gusto.

Chi è Joel McHale?

Joel McHale è un attore, comico e conduttore che ha collaborato con SNICKERS per promuovere il programma Tastebud Training. La sua esperienza personale e il suo amore per SNICKERS lo rendono la persona perfetta per questa collaborazione.

Come possono i fan partecipare al programma di formazione Tastebud?

I fan possono partecipare al programma Tastebud Training visitando Snickers.com/TastebudTraining. Possono seguire gli esercizi e partecipare per avere la possibilità di vincere fantastici premi, tra cui una sessione di allenamento in solitaria con Joel McHale e barrette SNICKERS Hi Protein gratuite.

Dove posso trovare le barrette SNICKERS Hi Protein?

Le barrette SNICKERS Hi Protein sono disponibili nei gusti Original e Burro di arachidi presso i rivenditori a livello nazionale. Li puoi trovare in barrette a misura singola e scatole da quattro conteggi. Controlla i tuoi negozi locali per acquistare queste deliziose prelibatezze ricche di proteine.