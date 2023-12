Price Chopper/Market 32 ​​acquisisce locazioni di cinque negozi ShopRite nella regione della capitale, inclusa la sede di Niskayuna

By

Price Chopper/Market 32 ​​ha recentemente compiuto un passo significativo nel settore alimentare acquistando i contratti di locazione di cinque supermercati ShopRite nella regione della capitale. Questa acquisizione include l'ex sede ShopRite a Niskayuna, a sole due miglia di distanza dal negozio Eastern Parkway di Price Chopper a Schenectady.

Si prevede che il negozio Niskayuna Market 32 ​​aprirà la prossima estate, mentre il negozio Eastern Parkway continuerà ad operare anche dopo l'apertura della nuova sede. La portavoce di Price Chopper, Mona Golub, ha confermato che anche la sede di Mohawk Commons a Niskayuna rimarrà in attività.

Sebbene Price Chopper abbia acquisito il contratto di locazione per la sede di Niskayuna di ShopRite, è importante notare che non ha acquistato il negozio fisico stesso. Invece, hanno ottenuto i diritti legali per occupare lo spazio.

Questa acquisizione è vista come un risultato positivo per la salute generale del centro commerciale di Nott Street, dove si trovava l'ex ShopRite. John McAffer, broker associato presso CBRE Real Estate, che rappresenta il proprietario del centro commerciale, ha affermato che avere un'altra catena di supermercati che riempie lo spazio commerciale è vantaggioso per la piazza.

Ray Gillen, presidente della Schenectady County Metroplex Development Authority, ha espresso il suo sostegno all'iniziativa di Price Chopper, sottolineando l'importanza di mantenere la presenza di un negozio di alimentari nella zona. Gillen ha detto che Price Rite Marketplace a Crosstown Commons serve anche i clienti nel quartiere superiore di State Street.

Vale la pena notare che Metroplex non è stata coinvolta nel contratto di locazione tra ShopRite e Price Chopper. Tuttavia, era ampiamente previsto che un altro negozio di alimentari avrebbe preso il posto della sede in seguito all'annuncio della chiusura dei negozi da parte di ShopRite.

Nel complesso, l'acquisizione da parte di Price Chopper/Market 32 ​​dei contratti di locazione di cinque negozi ShopRite, inclusa la sede di Niskayuna, è destinata a garantire comodità e opzioni continue agli acquirenti nella regione della capitale.