Law & Order: Unità vittime speciali ritorna per la stagione 25 con emozionanti momenti dietro le quinte

I fan di Law & Order: Unità vittime speciali si rallegrano mentre l'amato spettacolo si sta preparando per la sua 25a stagione. Mentre sono in corso le riprese della prossima stagione, l'attore Ryan Buggle, che interpreta il figlio adottivo di Olivia Benson, Noah, si è rivolto ai social media per condividere alcuni momenti dietro le quinte con la co-protagonista Mariska Hargitay.

In una serie di istantanee, Buggle e Hargitay possono essere visti guardare concentrati verso la telecamera prima di condividere un sorriso e mettersi in posa sul set. La chimica tra i due è evidente e sembra che abbiano stretto uno stretto legame sia dentro che fuori dallo schermo.

Buggle è stato parte integrante del cast di SVU e il suo entusiasmo per la nuova stagione è palpabile. In precedenza, aveva pubblicato foto di se stesso fuori dalla sua roulotte sul set, trasudando gioia e anticipazione per ciò che verrà. La stessa Hargitay ha mostrato il suo sostegno, lasciando un commento commovente riconoscendo la loro stretta relazione.

Il cameratismo tra Buggle e Hargitay si estende oltre il set. L'anno scorso, in occasione del 13esimo compleanno di Buggle, Hargitay gli ha pubblicato un sentito tributo, lodando la sua saggezza e il suo spirito. È chiaro che il loro legame va oltre la recitazione e hanno sviluppato un'amicizia genuina.

Riflettendo sulla sua esperienza di lavoro con Hargitay, Buggle ha espresso ammirazione per il suo talento e il suo tutoraggio. Ha rivelato che lei gli ha insegnato l'importanza di recitare con il cuore e di affrontare ogni scena con autenticità. Secondo Buggle, essere sul set con Hargitay sembra un corso di recitazione, una testimonianza della sua dedizione e gentilezza.

Mentre Law & Order: Unità vittime speciali si avventura nella sua pietra miliare 25a stagione, i fan possono aspettarsi un'altra avventura emozionante piena di trame avvincenti e performance potenti. Con il dinamico duo formato da Buggle e Hargitay al timone, gli spettatori vivranno una stagione indimenticabile che metterà in mostra la loro incredibile intesa e talento.