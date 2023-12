In una recente conversazione tra Margot Robbie e Cillian Murphy per "Actors on Actors" di Variety, la Robbie ha rivelato che Charles Roven, un produttore con cui aveva lavorato in precedenza, l'ha chiamata per richiedere un cambiamento nella data di uscita di "Barbie". Roven, che sta anche producendo il prossimo film di Christopher Nolan “Oppenheimer”, voleva evitare uno scontro tra i due film nello stesso giorno.

Robbie, tuttavia, non era disposto a muoversi. Ha detto a Roven: “Non sposteremo il nostro appuntamento. Se hai paura di scontrarti con noi, allora sposti l'appuntamento." Nonostante l'insistenza di Roven, Robbie rimase fermo e si rifiutò di ritardare l'uscita di "Barbie".

La decisione di far uscire “Oppenheimer” e “Barbie” lo stesso giorno inizialmente ha suscitato scalpore, considerando che sarebbe stata la prima volta che Nolan avrebbe distribuito un film al di fuori della Warner Bros. in due decenni. Nolan e lo studio hanno avuto un litigio sull'uscita di “Tenet” durante la pandemia, ma secondo Nolan non c'è rancore.

Robbie, d'altro canto, ha visto il rilascio simultaneo come un fatto positivo. Credeva che “Oppenheimer” e “Barbie” fossero una “accoppiata davvero fantastica” e pensava che il pubblico avrebbe apprezzato l'opportunità di guardare entrambi i film insieme. Il suo istinto si è rivelato giusto quando l'uscita dei film lo stesso giorno ha portato durante l'estate al fenomeno noto come “Barbenheimer”.

"Barbie" è diventata Warner Bros.' il film con il maggior incasso della storia, guadagnando 1.4 miliardi di dollari in tutto il mondo, mentre “Oppenheimer” è diventato il film biografico con il maggior incasso con 950 milioni di dollari in tutto il mondo. Robbie ha attribuito il successo alla qualità di entrambi i film e all'entusiasmo che circondava i realizzatori.

Alla fine, il rifiuto di Robbie di modificare la data di uscita ha dato i suoi frutti e il pubblico ha avuto la possibilità di godersi contemporaneamente due film di grande successo. L’esperienza “Barbenheimer” ha dimostrato l’imprevedibilità dell’accoglienza del pubblico e la potenza delle diverse offerte cinematografiche.

