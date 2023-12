Un uomo fa di tutto per aiutare un cane affetto da patologie neurologiche a trovare casa per sempre

In una commovente svolta degli eventi, un uomo di nome Joe Rotunda ha fatto di tutto per aiutare un cane di nome Alva a trovarla per sempre a casa. Alva, che soffre della sindrome del wobbler, una condizione neurologica che colpisce la colonna vertebrale e il collo, è stata riportata al rifugio nel 2022 dopo essere stata adottata nel 2020. Preoccupata per le sue possibilità di trovare una casa permanente a causa dei suoi limiti fisici e del conseguente atteggiamento difensivo e paura , I soccorritori di Alva ad Austin Pets Alive! furono sollevati quando Rotunda intervenne.

Dopo aver visto Alva su Instagram, Rotunda si innamorò immediatamente di lei. Nonostante fosse stata informata della paura di Alva, Rotunda era determinata a guadagnarsi la sua fiducia e a darle la vita che meritava. Ha visitato il rifugio ogni singolo giorno per due mesi, trascorrendo del tempo con Alva e dimostrandole che poteva fidarsi di lui.

Dopo aver lavorato con il personale di formazione del rifugio e aver finalmente guadagnato la fiducia di Alva, Rotunda ha deciso di riportarla a casa. Ha fatto di tutto per soddisfare le esigenze di Alva, trasformando il suo spazio abitativo per garantirle comfort e sicurezza. Ciò includeva la costruzione di una rampa esterna, la creazione di un'area sicura nel soggiorno e l'aggiunta di cucce in cui lei potesse rilassarsi.

Gli sforzi di Rotunda hanno dato i loro frutti, poiché Alva ha fatto notevoli progressi nella sua formazione e nel suo benessere. Ora ama esplorare e ha persino un compagno di giochi che le tiene compagnia. Rotunda è grata per l'opportunità di essere la compagna di Alva e crede che lei gli abbia dato molto più di quanto lui le abbia dato.

Lo spirito ispiratore e la resilienza di Alva continuano a ispirare Rotunda. Sente che lo spirito contagioso di Alva traspare, imperterrito dagli ostacoli che le si presentano. Con il loro legame che cresce ogni giorno, Rotunda e Alva dimostrano che non c'è nulla che non possano superare insieme.

Questa storia commovente ci ricorda il potere dell'amore, della pazienza e della dedizione nell'aiutare gli animali a superare le sfide e a trovare la loro casa per sempre.