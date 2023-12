La polizia indaga sull'alterco e sull'incidente con una sparatoria alla stazione dei levrieri del centro di Pittsburgh

Due persone sono state portate d'urgenza in ospedale a seguito di un alterco e di una sparatoria alla stazione dei Greyhound del centro di Pittsburgh. L'incidente è avvenuto intorno alle 6:40, provocando l'intervento della polizia locale e dei servizi medici di emergenza.

Secondo la Pubblica Sicurezza di Pittsburgh, l'alterco si è svolto su un autobus che stava entrando a Pittsburgh. I rapporti suggeriscono che due uomini hanno avuto un'accesa discussione, portando a una pericolosa escalation. Fortunatamente, due agenti della Procura Generale si trovavano nelle vicinanze e hanno visto un uomo minacciare l'altro con un coltello, tentando di pugnalarlo.

Testimoni oculari riferiscono che la lite si è riversata nell'atrio vicino agli autobus, costringendo gli agenti a intervenire. Nonostante le ripetute richieste di gettare l'arma, l'uomo che brandiva il coltello si è rifiutato di obbedire, costringendo gli agenti a sparare. Il sospettato ha riportato ferite da arma da fuoco allo stomaco e al torace.

Sulla scena, gli investigatori hanno scoperto numerose prove vicino agli autobus, che indicavano l'intensità dell'alterco. Il ferito è stato immediatamente trasportato in ospedale in condizioni critiche e sottoposto a un intervento chirurgico. Nel frattempo, anche l'altra persona coinvolta nello scontro ha riportato un trauma cranico ed è stata portata in ospedale per accertamenti.

La polizia di Pittsburgh ha avviato un'indagine sull'incidente, concentrandosi sugli eventi accaduti sull'autobus prima dell'alterco. Le autorità stanno lavorando per raccogliere maggiori informazioni per determinare i fattori che hanno portato a questo episodio violento.

Mentre le indagini continuano, la comunità di Pittsburgh rimane ansiosa di aggiornamenti su questo incidente inquietante.