Continua la ricerca del soldato che si lanciò dal ponte Talmadge

Trama: Il dipartimento di polizia di Savannah sta ancora cercando un soldato della 3a divisione di fanteria che si è gettato dal ponte Talmadge nel fiume Savannah. Lo stato amministrativo del soldato è stato indicato come Duty Status Whereabouts Unknown (DUSTWUN). La ricerca è stata temporaneamente interrotta ma è ripresa, senza che finora sia stata fatta alcuna scoperta.

Continua la ricerca di un soldato della 3a divisione di fanteria che si è gettato dal ponte Talmadge nel fiume Savannah. Il soldato, il cui status amministrativo è stato classificato come Duty Status Whereabouts Unknown (DUSTWUN), rimane disperso. Gli sforzi del dipartimento di polizia di Savannah per localizzare il soldato finora non hanno prodotto risultati.

Le autorità avevano chiuso il ponte Talmadge in entrambe le direzioni mentre la squadra di negoziazione degli ostaggi cercava di stabilire una comunicazione con l'uomo. Sfortunatamente, i loro sforzi furono vani e alla fine l’uomo saltò dal ponte, dando il via a una missione di ricerca e salvataggio.

Nonostante le ricerche condotte durante la notte, non è stato fatto alcun progresso nella localizzazione del soldato. Da allora il dipartimento di polizia di Savannah ha ripreso le ricerche con l'assistenza delle squadre dei vigili del fuoco di Savannah. Tuttavia, al momento, non è stata fatta alcuna scoperta.

Per aiutare nelle operazioni di ricerca, è stata coinvolta anche la pattuglia marina della contea di Chatham, che ha perlustrato attivamente il fiume Savannah fino alle 6:28 di martedì. FoxXNUMX continuerà a fornire informazioni aggiornate non appena saranno disponibili.

Se tu o qualcuno che conosci avete a che fare con pensieri di autolesionismo, chiamate il 988 per parlare con qualcuno al Suicide and Crisis Lifeline.