Arrestato un uomo per guida spericolata e possesso di autovettura rubata

Un uomo è stato arrestato lunedì mattina presto dopo aver guidato la polizia in un inseguimento ad alta velocità a bordo di un veicolo rubato. L'incidente è avvenuto intorno alle 3:30 quando un agente ha osservato il sospetto passare con il semaforo rosso tra Boardman Poland Road e Market Street. L'ufficiale ha tentato di avviare un blocco del traffico, ma il sospetto è sfuggito all'ufficiale superando un altro semaforo rosso a Boardman Canfield Road e Glenwood Avenue, e ha continuato ad accelerare in direzione nord.

Durante l'inseguimento, il veicolo del sospettato ha raggiunto una velocità di circa 90 miglia orarie, facendo perdere più volte il controllo al conducente e facendolo sbandare. Alla fine, l'inseguimento si interruppe bruscamente su Glenwood Avenue, appena a sud di Brainard Drive. La polizia ha prontamente arrestato l'autista, identificato come Kealin Jenkins, 33 anni.

Dopo ulteriori indagini, gli agenti hanno rilevato l'odore di alcol nell'alito di Jenkins e ha ammesso di aver fumato di recente cocaina crack. Inoltre, nel portabicchieri dell'auto rubata è stato rinvenuto un contenitore aperto di birra. Jenkins non solo ha ammesso di aver consumato la birra, ma ne ha anche chiesto di più.

Un'ulteriore ispezione del veicolo rubato ha rivelato un finestrino rotto e un piantone dello sterzo sbucciato, suggerendo che fosse stato preso illegalmente. Le autorità hanno contattato prontamente il proprietario del veicolo, il quale ha confermato che l'auto era stata parcheggiata nel suo vialetto di Youngstown.

Jenkins ora deve affrontare molteplici accuse, tra cui la guida di un veicolo sotto l'influenza (OVI), ricettazione di beni rubati, possesso di un container aperto, guida con patente sospesa, operazione sconsiderata e mancato rispetto delle norme. I risultati dell'etilometro indicavano che Jenkins aveva una concentrazione di alcol nel sangue di 174, ben al di sopra del limite legale di 08.

Sebbene Jenkins abbia affermato di aver ottenuto il veicolo rubato da due minorenni non identificati a Youngstown, non ha fornito ulteriori informazioni per aiutare a identificare i sospetti. Jenkins è comparso in tribunale martedì e l'udienza preliminare è prevista per il 12 dicembre.