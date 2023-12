Le reti televisive trasmettono il processo ad alto rischio sulla morte di George Floyd

I consumatori americani di notizie possono ora sintonizzarsi su più reti televisive per seguire il processo contro l’ex agente di polizia di Minneapolis Derek Chauvin, accusato della morte di George Floyd. Il processo è iniziato lunedì con un potente filmato che mostrava Chauvin che premeva il ginocchio sul collo di Floyd. Il video, diventato virale lo scorso maggio, ha scatenato un dibattito globale sull’ingiustizia razziale. Reti come ABC, CBS, NBC, CNN, Fox News Channel, MSNBC e altri hanno trasmesso le argomentazioni di apertura in diretta in tribunale. Alcune reti hanno avvertito gli spettatori della sensibilità dei contenuti che stavano per vedere. Le principali reti televisive e Fox News hanno interrotto la copertura in diretta dopo gli argomenti di apertura, mentre HLN, Black News Channel, Law & Crime e CourtTV promettono di fornire una copertura completa di tutti gli argomenti. I servizi di streaming come CBSN stanno pianificando di offrire una copertura completa, indirizzando gli spettatori da Hulu e Amazon alla loro piattaforma di streaming. La prova rappresenta una rara opportunità per le reti specializzate e i servizi di streaming di aumentare il numero di spettatori. Il processo è stato soprannominato “processo Chauvin” dalla maggior parte delle reti, mentre altri hanno utilizzato varianti come “processo per omicidio sulla morte di George Floyd”. Si prevede che il processo sarà seguito da vicino da un pubblico interessato alle questioni di giustizia sociale.

Messaggio di navigazione