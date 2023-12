Un uomo richiede una pausa per fumare e fugge dalla custodia: MPD

Trama: Courtland Bradley, 26 anni, è stato arrestato e in seguito è sfuggito alla custodia a Memphis. L'incidente è avvenuto dopo che la polizia ha risposto a una chiamata sospetta e ha scoperto che Bradley aveva un mandato di arresto in sospeso in Mississippi. Mentre era in custodia, Bradley ha chiesto agli agenti se poteva fumare una Black & Mild per calmare i nervi, cosa che hanno accettato. Tuttavia, mentre era fuori dall'auto della polizia, Bradley colse l'occasione per scappare. Alla fine è stato trovato e portato in ospedale per il nulla osta medico.

Una fuga sorprendente: l'uomo approfitta della richiesta di pausa fumo

In una svolta inaspettata degli eventi, un uomo è riuscito a sfuggire alla custodia dopo essere stato arrestato a Memphis. Courtland Bradley, 26 anni, è stato arrestato dagli agenti di polizia di Memphis che stavano rispondendo a una segnalazione di una festa sospetta in South White Station Road.

Dopo aver identificato come Bradley l'autista di un modello più vecchio di Buick, con le targhette scadute, gli agenti hanno scoperto che aveva un mandato di arresto per reato in sospeso in Mississippi. Senza esitazione, lo presero in custodia, del tutto ignari di ciò che sarebbe successo.

Mentre Bradley era detenuto, ha stupito gli agenti chiedendo di fumare una Black & Mild per calmare i nervi. Sorprendentemente, gli agenti hanno accolto la sua richiesta, permettendo a Bradley di stare fuori dall'auto della polizia. Fu durante questa momentanea tregua che Bradley fece la sua audace fuga, fuggendo dagli agenti ed eludendo il loro inseguimento.

Secondo la dichiarazione giurata, Bradley fu infine rintracciato in Woodlark Avenue. Riconoscendo la necessità di un nullaosta medico, le autorità lo hanno portato al St. Francis Hospital. Non è chiaro per quanto tempo Bradley sia rimasto in libertà prima di essere ripreso, ma ora deve affrontare ulteriori accuse di fuga ed evasione dall'arresto.

Questo incidente evidenzia la natura imprevedibile del lavoro della polizia e le tattiche inaspettate che gli individui possono utilizzare per sfuggire alla cattura. Sebbene sia indubbiamente preoccupante che Bradley sia riuscito a sfruttare una semplice richiesta di pausa fumo per sfuggire alla custodia, ciò serve a ricordare alle forze dell'ordine di rimanere vigili e di adattare i propri protocolli per ridurre al minimo tali opportunità di fuga.