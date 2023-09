Il database dei modelli digitali Svalbox: scoprire le meraviglie geologiche delle Svalbard

L'arcipelago delle Svalbard, situato nel circolo polare artico, è una regione remota e difficile da studiare per i geoscienziati. Tuttavia, il nuovo database Svalbox Digital Model Database (DMDb) sta cambiando le regole del gioco fornendo modelli digitali di affioramento (DOM) liberamente accessibili e dati geoscientifici di quest’area geologicamente diversificata.

I modelli digitali degli affioramenti sono rappresentazioni tridimensionali degli affioramenti geologici che hanno rivoluzionato il modo in cui lavorano i geoscienziati. Svalbox DMDb integra questi modelli con altri dati, inclusi filmati 3D di droni, per creare una risorsa completa per ricercatori, educatori e professionisti del settore.

Ciò che distingue Svalbox DMDb è la sua adesione ai principi FAIR, rendendo i dati reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. Ogni voce nel database include sia dati di input grezzi che dati di output elaborati e viene assegnato un DOI a fini di tracciabilità e citazione.

Il database è il risultato di anni di lavoro e iterazioni da parte di ricercatori come Peter Betlem, che hanno riconosciuto la necessità di un’infrastruttura digitale per archiviare la grande quantità di dati dei droni raccolti durante le campagne sul campo. Lo Svalbox DMDb non solo supporta la ricerca ma funge anche da prezioso aiuto didattico, consentendo agli scienziati di esplorare siti inaccessibili e prepararsi per le spedizioni.

Il database ha già dato luogo a collaborazioni e pubblicazioni, dimostrando la sua importanza come risorsa per la ricerca scientifica. Il DMDb Svalbox preserva il mutevole paesaggio artico e il suo potenziale geologico, fornendo preziose informazioni per le generazioni future.

Una caratteristica notevole evidenziata nel documento Geosphere è il profilo Festningen, l'unico geotopo delle Svalbard. Questo profilo offre un viaggio attraverso 400 milioni di anni di storia geologica, permettendo ai ricercatori di tornare indietro nel tempo e studiare la stratigrafia verticale.

Nel complesso, il DMDb Svalbox sta svelando le meraviglie geologiche delle Svalbard, consentendo ai geoscienziati di studiare e comprendere questa regione unica. Con la sua raccolta in espansione di modelli digitali di affioramento, il database è pronto a continuare a svolgere un ruolo vitale nella ricerca scientifica e nell’istruzione.

Fonte:

– Articolo sulla geosfera: “Digitalizzare l’intrusione ignea a Hyperittfossen (Svalbox DOM 2020-0006)”

– Società Geologica d’America