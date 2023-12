Make Way: una svolta creativa nelle corse arcade

Nella sua seconda uscita, lo studio britannico Ice Beam ci presenta Make Way, un gioco di corse arcade top-down con una svolta unica. Disponibile su varie piattaforme, tra cui PC, Xbox Series X | S e Nintendo Switch, Make Way introduce una meccanica innovativa che consente ai giocatori di creare i propri percorsi di gara mentre giocano.

Sono finite le piste predeterminate presenti nei tradizionali giochi di corse. Invece, ai giocatori viene fornita una selezione casuale di brani di tracciato tra cui scegliere, inclusi tratti di strada aperti, curve, loop de loop e persino piattaforme mobili. Questa dinamica meccanica di creazione del tracciato assicura che ogni gara sia un'esperienza caotica ed emozionante, in cui i giocatori devono adattarsi al percorso in continua evoluzione.

Sebbene Make Way abbracci un'estetica da party game giocosa e a bassa posta in gioco, offre anche un sorprendente elemento di strategia. I giocatori possono posizionare strategicamente pericoli come barriere mobili e pile di pneumatici rimbalzanti, nonché utilizzare potenziamenti offensivi per superare in astuzia i propri avversari. Il gioco premia i giocatori astuti con la soddisfazione di sconfiggere i loro rivali.

Make Way dà il meglio di sé se giocato con un gruppo di amici, offrendo intrattenimento senza fine e momenti stravaganti. Tuttavia, giocare da solo può portare a problemi tecnici occasionali e all'assenza di avversari IA se un giocatore abbandona la modalità online. Tuttavia, questi piccoli inconvenienti non mettono in ombra il godimento generale del gioco.

Il processo di creazione della traccia in Make Way è perfettamente integrato nel gameplay. I giocatori, a turno, selezionano e collegano pezzi di pista in tempo reale, con conseguente rapida espansione del percorso. I segmenti da corsa offrono una manovrabilità del veicolo leggera e coinvolgente, trovando un equilibrio tra sfida e controllo. Sapere quando frenare e affrontare le curve con precisione è la chiave per assicurarsi la vittoria.

Il momento clou di Make Way è vedere la pista trasformarsi in un insidioso percorso a ostacoli. Circondare le curve con tifosi giganti che mandano gli avversari fuori pista è un piacere subdolo. Il gioco utilizza un sistema di punti per determinare il vincitore, con checkpoint che offrono la possibilità ai giocatori eliminati di rigenerarsi. Pezzi sbloccabili, modalità e skin cosmetiche per veicoli aumentano la rigiocabilità del gioco.

Make Way è un gioco di corse accattivante e innovativo che inietta creatività e imprevedibilità nel genere. Sebbene possa presentare alcune limitazioni se giocato da solo, indubbiamente brilla come esperienza multiplayer che garantisce risate e competizione intensa. Quindi raduna i tuoi amici e preparati a creare i percorsi di gara più folli in Make Way.