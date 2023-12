Prova l'emozione di essere un procione dispettoso a Toronto

Hai mai sognato di scatenare il caos ed esplorare la città nei panni di un procione? Bene, ora puoi! Un regista con sede a Toronto, Jason Leaver, ha creato un nuovo entusiasmante videogioco chiamato "Trash Panda" che consente ai giocatori di mettersi nelle zampe di un procione e abbandonarsi al loro amore per la spazzatura. Rilasciato il 15 novembre, il gioco ha già guadagnato quanto segue.

Ispirata dalla curiosità indotta dalla pandemia, Leaver ha scoperto la passione per la programmazione durante il lockdown del 2021. Nel corso di alcuni anni ha sviluppato "Trash Panda", ambientato nel cuore di Toronto. Con il suo gameplay giocoso e coinvolgente, il gioco ha catturato rapidamente l'attenzione dei giocatori durante la fase di beta testing.

A differenza dei videogiochi tradizionali con livelli in cui progredire, "Trash Panda" è diviso in diversi quartieri, attualmente caratterizzati da Algonquin Island, Cabbagetown, The Beach, Swansea e Water Treatment Plant. Leaver ha in programma di espandere il gioco aggiungendo almeno altri due quartieri ed è anche aperto ai suggerimenti della comunità di gioco.

Mentre i giocatori percorrono le strade di Toronto, il loro obiettivo è semplice: creare il caos più grande possibile. La semplicità del gioco e la rappresentazione accurata dell'atmosfera di Toronto hanno avuto risonanza tra i giocatori di tutte le età. In effetti, alcuni giocatori, in particolare i bambini, hanno preso il gioco così seriamente da non lasciare nulla di intentato.

Sebbene i procioni possano essere carini, possono essere motivo di preoccupazione nella vita reale. Dall’epidemia di pandemia di COVID-19, Toronto ha assistito a un’impennata del comportamento aggressivo dei procioni, spingendo ad avvertire di evitare interazioni con loro. Alla luce di ciò, il videogioco "Trash Panda" offre un'alternativa sicura e divertente per gli appassionati di procioni.

Leaver ritiene che un gioco come "Trash Panda" catturi perfettamente lo spirito di Toronto e si aspetta che sia ben accolto dalla comunità. Se non vedi l'ora di imbarcarti in un'emozionante avventura con i procioni, "Trash Panda" è disponibile per l'acquisto su Steam a $ 9.99.

Per ulteriori informazioni su "Trash Panda" e per sperimentare il mondo stravagante dei dispettosi procioni, visita il sito web del gioco.

FAQ

1. Quanto costa 'Trash Panda'?

'Trash Panda' è disponibile per l'acquisto su Steam al prezzo di $ 9.99.

2. Posso suggerire nuovi quartieri per il gioco?

Assolutamente! Jason Leaver, il creatore di "Trash Panda", è aperto ai suggerimenti della comunità di gioco per nuovi quartieri da aggiungere al gioco.

3. 'Trash Panda' è adatto ai bambini?

Sì, il gioco è adatto a giocatori di tutte le età. Tuttavia, alcuni bambini potrebbero prendere il gioco molto sul serio, senza lasciare nulla di intentato.

4. 'Trash Panda' rappresenta accuratamente Toronto?

Sì, 'Trash Panda' mira a catturare l'atmosfera e lo spirito di Toronto. I giocatori potranno esplorare vari quartieri e sperimentare l'essenza della città.