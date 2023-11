Motocicletta e furgone si scontrano, strada principale A16 chiusa a Ludborough

By

La strada principale A16 in entrambe le direzioni è stata chiusa a Ludborough a seguito di un grave incidente che ha coinvolto una motocicletta e un furgone. La collisione è avvenuta all'incrocio dell'isola A16 tra Main Road e Pear Tree Lane. L'incidente è stato segnalato alle 11.34:21 di martedì XNUMX novembre, spingendo le autorità a consigliare agli automobilisti di evitare la zona. Al momento non è chiaro se ci siano feriti a seguito dello scontro. La polizia del Lincolnshire è stata contattata per ulteriori informazioni.

Il sistema di monitoraggio del traffico Inrix indica traffico lento dalla A18 Pear Tree Lane a Ludborough a Church Lane a Utterby. I pendolari sono incoraggiati a trovare percorsi alternativi per evitare eventuali ritardi.

FAQ:

D: Cosa ha causato la chiusura?

R: La chiusura è dovuta ad un grave incidente che ha coinvolto una moto ed un furgone.

D: Dove è avvenuta la collisione?

R: La collisione è avvenuta all'incrocio dell'isola A16 tra Main Road e Pear Tree Lane a Ludborough.

D: Qualcuno è rimasto ferito?

R: Al momento non è noto se qualcuno abbia riportato ferite durante la collisione.

D: Ci sono aggiornamenti dalla polizia?

R: La polizia del Lincolnshire ha dichiarato che ulteriori aggiornamenti verranno rilasciati non appena saranno disponibili.

Tieni presente che questa è una situazione in corso e forniremo aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Fonte: Lincolnshire in diretta